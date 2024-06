A termékfejlesztés mellett kiemelt figyelmet fordítunk az egyes digitális szolgáltatások fejlesztésére is, netbank szolgáltatásunkat fejlesztettük, új funkciókkal bővítettük. Kialakítottuk, majd 2024. év elején elindítottuk mobil applikációnkat, mely már néhány hónap elteltét követően is nagy népszerűségnek örvend ügyfeleink körében.

Bankunk működése során mindig is régiós hitelintézetként szolgálta ki ügyfeleit, fiókhálózata 13 településre terjed ki, melyek jellemzően Győr-Moson-Sopron, valamint Komárom-Esztergom Vármegyében találhatóak, továbbá egy fiókkal rendelkezünk Budapesten is. Hitelintézetünket a jövőben is regionális középbankként képzeljük el, legfőbb küldetésként megjelölve a régióban élő lakosok, több generációt felölelő családok, valamint a működési területükön gazdálkodó kis- és középvállalkozások kiszolgálását.

E régiós jelleget különböző marketing megjelenéseinken keresztül is erősítjük, a márkafrissítés mellett törekszünk ismertségünk bővítésére. Fő üzenetként az „Itt élek, itt bankolok” szlogent fogalmaztuk meg.

Bár a fiókhálózatunk környezetében élők kiszolgálása az elsődleges célunk, videóbanki csatornánk igénybevételével az ország bármely pontjáról elérhetőek vagyunk meglévő és leendő új ügyfeleink részére. E csatorna fontos szerepet játszik az ügyfelek azonosításában, tájékoztatásában, valamint lakossági számlanyitásra és személyi kölcsön igénylésre is lehetőséget nyújt a fiókjainkba betérni nem tudó, vagy nem szándékozó ügyfeleink részére.

Miként alakult a bank menedzsmentjének, operatív vezetésének összetétele?

A bank operatív irányítását továbbra is Csicsáky Péter vezérigazgató és jómagam, vezérigazgató-helyettesi pozícióban látjuk el.

Csicsáky Péter immáron tizedik éve tölti be e pozíciót, én pedig – bár vezérigazgató-helyettesi kinevezésem csak néhány hónapja, 2023. december 20-án történt – közel 15 éve dolgozom a banknál. Az elmúlt években több pozíciót is betöltöttem, többnyire a bank hitelezéshez kapcsolódó feladataiban vettem részt, a hitelezés üzleti, majd kockázatkezelési tevékenységeinek irányításáért feleltem. A bank jövedelmezőségének, eredménytermelő képességének fokozása, a stabil tőkehelyzet fenntartása mellett munkánk során mindketten fontos feladatunknak tartjuk a tulajdonosi érdekek képviseletét is.