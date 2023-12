Az elmúlt nyáron szerződött Győrbe a 12-szeres román válogatott középpályás, Paul Viorel Anton, aki kezdettől fogva az újjászervezett ETO egyik vezér­egyénisége. A 32 éves játékos a pályán és az öltözőben is igazi karakter, és ezt eddig a teljesítményével is alátámasztotta.

Anton a középpályáról irányít.

– Az ETO az őszi idény után másodikként, feljutó helyen áll az NB II-ben. Mennyire elégedett a csapat szereplésével?

– Nagyon elégedett vagyok az eddigi teljesítményünkkel, tulajdonképpen az első forduló óta tartjuk a célunkat, igaz, még messze vagyunk tőle. Meccsről meccsre kell hajtanunk, hogy a végén ott legyünk, ahol szeretnénk.

– Hazai pályán szinte tökéletesek a csapat mutatói, idegenben három vereség csúszott be, különösen a legutóbbi hat-null lehetett fájó. Hogyan élték meg?

– Megpróbálunk mindenhol ugyanúgy játszani, a saját stílusunkat kivinni a pályára, de néha ez nem úgy alakul, ahogy eltervezzük, mert az ellenfél is jó vagy esetleg jobb napot fog ki, mint mi. Ugyan nagyon fájdalmas volt a vereség, de a nap végén már csak elvesztett három pont volt, nem több. Biztos vagyok benne, hogy tanultunk belőle, és sokkal felkészültebbek leszünk legközelebb.

– Milyennek látja az NB II mezőnyét?

– Ez egy versenyképes, erős bajnokság, jó feltételekkel és körülményekkel. A legtöbb csapatnak kiváló pályája van, így ez is segíthet a futball színvonalának javításában.

– Úgy tudjuk, tekintélye van az öltözőben. Igazi vezér. Hallgatnak önre a társai? Mi a véleménye az ETO fiataljairól?

– Ez nem a tekintélyről szól, hanem a nagyobb tiszteletről, mert én vagyok az első, aki mindenkinek megadom a tiszteletet. És mivel én vagyok a legtapasztaltabb játékos az öltözőben, tudják, hogy sok mindenben tudok segíteni nekik. Ami a fiatalokat illeti, úgy gondolom, hogy a legjobbakkal rendelkezünk, őszintén szólva, hatalmas potenciál van bennük. Sokat fejlődtek, de még időre van szükségük, hogy napról napra tovább fejlődjenek.

Igazi vezér: Paul Viorel Anton mögött a csapat, előtte az edző, Antonio Munoz. Fotó: Nemzeti Sport

– Fel kellett már emelnie a szavát a pályán vagy a szünetben az öltözőben? Mennyire tudja segíteni az edző munkáját?

– Úgy gondolom, néha szükség van rá, hogy kibeszéljük a dolgokat. Háromszor éltem már meg feljutást a karrierem során, tehát tudom, hogyan kell kezelni a dolgot. Így minden bizonnyal segít, ha hallatom a hangom az öltözőben. Először is, Antonio Munoz nagyszerűen dolgozik, minden információt megad nekünk, hogy mit kell tennünk, mit csináljunk, miben kell fejlődnünk, és a következő ellenfelünket hogyan tudjuk legyőzni. Utána persze ezeket az információkat a pályán nekünk kell alkalmaznunk. Ebben én és a tapasztalt játékosok, mint Bumba, Skvarka, Boldor, segítünk neki.

– Nyilván voltak céljai, amikor Győrbe szerződött. Ennek tükrében hogyan áll a megvalósítással?

– A sportigazgatóval az első találkozásunk óta a feljutásról beszéltünk, más esetben el sem gondolkodtam volna az ajánlaton. Azért jöttem ide, hogy segítsem a klubot a célja elérésében. Ezért küzdünk nap mint nap, és úgy gondolom, jó úton haladunk.

A nyári szerződéskötés pillanata. Fotó: eto.hu

– Hogyan érzi magát Győrben? Van-e családja?

– A családommal élek itt, van egy lányom, a feleségemmel együtt jól érzik magukat. Élvezzük a várost, nagyon szép. Sok hely van a gyerekeknek, ahol játszhatnak, kikapcsolódhatnak, és ez fontos számunkra. Ha a családom boldog, én is az vagyok.

– A hétvégén ismét nagy feladat vár a csapatra. Mit vár a Gyirmót elleni meccstől?

– Tudom, hogy ez egy fontos rangadó, nagyon nehéz lesz nyerni. A Gyirmót meghatározó csapata a mezőnynek. Fel kell készülnünk, és a játékunkra kell koncentrálnunk, hogy a szurkolóink a mérkőzés után elégedetten mehessenek haza.



Névjegy

Név: Paul Viorel Anton

Születési idő: 1991. május 10.

Születési hely: Beszterce

Eddigi klubjai: Gloria Beszterce, Delta Tulcea, Marosvásárhely, Pandurii Târgu, Dinamo Bucuresti, Getafe, Anzsi Mahacskala, Krilja Szovetov Szamara, Dinamo Bucu­resti, Ponferradina, UTA Arad

Válogatottság: 12-szeres román 2015–2019 között