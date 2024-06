A Németország–Skócia nyitómérkőzéssel Münchenben ma megkezdődik az idei Európa-bajnokság. A magyar csapat szombaton Svájc ellen kezdi meg a sorozatot. A győri Priskin Tamás a 2016-os Eb-n volt tagja a nemzeti együttesnek. Napjainkban is szívesen emlékezik azokra a mérkőzésekre.

Európa-bajnokság, 2016: a Magyarország-Belgium meccs után balról: Nemanja Nikolics, Priskin Tamás és Juhász Roland. Fotó: Hegedüs Gábor/Nemzeti Sport

– Tudtuk, hogy az osztrákok nagy mellénnyel állnak ki ellenünk, akárcsak előtte a norvégok, és mi ezt ki akartuk használni. A sógorok azt gondolták, mi vagyunk a csoport leggyengébb csapata, bennünket meg lehet verni. Mi pedig azt, ha Ausztriát legyőzzük, és esetleg több pontot nem is szerzünk, csoportharmadikként továbbjuthatunk. Így álltunk bele a meccsbe, és szerencsére minden nagyon jól alakult. Szalai Ádám góljával megszereztük a vezetést, én hét perccel később léptem pályára. Nem sokkal a meccs vége előtt hosszú indításom után Stieber Zoli átemelős találata biztosította be a győzelmet. Ez a teljesítmény, ez a remek győzelem nagy lökést adott nekünk a folytatásra. Megnőtt az önbizalmunk, és ez elég sokáig kitartott – eleveníti fel a bemutatkozást, majd így folytatja: – Izland ellen nehéz meccs volt, fizikálisan erős volt a skandináv csapat. Az orosz bíró jóvoltából kaptak egy kamu tizenegyest, azt berúgták, azzal vezettek. A hajrában sikerült begyötörni a kapuba a labdát, és még ha öngóllal is, de egyenlítettünk. Ez a pont azt jelentette, hogy mi már tuti továbbjutók voltunk és kényelmes helyzetből várhattuk a portugálok elleni összecsapást. Nekik viszont volt veszítenivalójuk, hiszen mindenképpen legalább ikszelniük kellett velünk ahhoz, hogy ne essenek ki. Ezt a meccset a kispadról néztem végig. Három-háromnál Ronaldo oda is szólt Dzsudzsáknak, hogy passzolgassunk, ne csináljunk semmi extrát, csak menjen le a kilencven perc. A csapatunk azonban nagyszerűen játszott, közel voltunk az újabb diadalhoz. A hajrában Elek Ákos kiugrott, és nagy helyzetben a kapufára rúgta a labdát. Ennyin múlt, hogy a portugálok nem estek ki, két héttel később pedig megnyerték az Európa-bajnokságot. Aztán jöttek a belgák, ám nekünk abban a pillanatban nagy falatnak bizonyultak. Óriási pluszt adott számunkra a szurkolás: a magyar tábor volt a legjobb az összes között, és ezt minden elfogultság nélkül állíthatom. Olyan érzésem volt, mintha hazai környezetben játszottunk volna. Vitathatatlanul az Eb volt a csúcspont a pályafutásomban, és nagyjából a hattyúdalom is a válogatottban.