Áradás, és nagy víz esetén a megyei horgász szövetség halőrei a visszafutó folyó miatt megrekedt halak mentésére is figyelnek (ebben is kérik a horgászok bejelentéseit) és fokozott ellenőrzést is tartanak.

Sok munkát ad az árvíz a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségének, a halak ívása mellett arra is figyelniük kell, nehogy a tetőzés után a visszahúzódó folyó az elöntött területeken „hagyja” a halakat.

Ezek mentése kiemelt feladat a halőrök számára. Kérik a horgászok segítségét is, hogy aki ilyet lát, jelentse a szövetségnek (halőri bejelentő telefonszám: 06-30/985-9329).