Folyamatban van a templom felújítása.

Erre minden esélyük meg is van, így hamarosan elkezdődhetnek a munkálatok. Immár, tíz éve pályáznak mezőgazdasági feltáróút építésére, mindeddig eredménytelenül. A reményt azonban továbbra sem adják fel, s ezúttal a SAPARD-dal próbálkoznak. Folyik a katolikus templom felújítása is, amihez az önkormányzat a tetőcserép megvásárlásával járult hozzá. Fejlődik a kétszáz ingatlant magában foglaló Rába-parti üdülőterület is. Megépült a csatorna, van gáz, vezetékes víz, villany, tervezik a közvilágítás korszerűsítését és rendben tartják a szabad strandot. A vízpartra futballkapukat, asztalt, padot helyeztek ki. S a helyiek örömére most a víz mennyisége is elfogadható a folyóban. — Szomorú, hogy Bodonhelyen az uniós csatlakozással egy időben — amit nagyszabású falunap keretében ünnepeltünk meg - bezárt a posta. Úgy vélem, ezzel a rendkívül rossz döntéssel a falun élőket korlátozzák állampolgári jogaikban. Az idősek például már reggel nyolctól izgatottan járnak-kelnek az udvaron, mert esetleg a lakásban nem hallják, mikor jólez a mobil postás. A legelkeserítőbb az, hogy a posta nem is volt hajlandó tárgyalni velünk, pedig segíteni akartunk a költségek csökkentésében. Elhatároztuk, hogy az épületért nem kérünk bérleti díjat, hozzájárulunk a fűtés költségeihez és javasoltuk volna, hogy kettő helyett egy alkalmazottal oldják meg a feladatot. Mióta az eszemet tudom, Bodonhelyen működött a posta, sajnos azonban a XXI. század ezt a fontos hivatalt is elsodorta - panaszolta a polgármester.