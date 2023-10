Az előjelek akkor nem igazán voltak kedvezőek – mégis sikerült győzni. Most sem azok, hiszen két forduló után a Körmend veretlen, a soproni pedig még nyeretlen...

„Egyértelműen úgy utazunk Körmendre, hogy ismét nyerjünk – kezdte Bors Miklós, az SKC vezetőedzője. – A Szolnok ellen is volt esély a sikerre, hiszen a záróetap előtt még vezettünk, de a végjátékban sok volt a hiba. Ezek jó része még az összeszokatlanságból fakadt, a héten viszont, úgy érzem, végre igazán értékes szakmai munkát tudott végezni a társaság. Amellett, hogy természetesen a Körmend játékából is próbáltunk felkészülni, folytathattuk a később érkező játékosok beépítését a csapatba. Fontos, hogy úgy látom, végre fizikálisan is kezd egy szintre kerülni a társaság, és ez sokat jelenthet. Ha a hullámvölgyeket sikerül lerövidíteni, és tudunk stabil szintet hozni védekezésben és támadásban, akkor elérhetjük a célunkat és nyerhetünk Körmenden.”