Az SKC U20-as és a sportiskola U16-os együttese ezüstérmes lett, a SMAFC jelentős részben a sportiskolában nevelkedett játékosaiból álló NB I B-s együttese a 4. helyen végzett, az U18-as gárda pedig úgy is meg tudta védeni címét, hogy a tavalyi bajnok együttes több kulcsjátékosa is kiöregedett innen.

- Roppant sikeres évadot zárt az akadémia, hiszen a korosztályos versenyekben a kiemelt nemzeti akadémiák csapatait is maguk mögé utasítva nyertek vagy lettek másodikok az együttesek. Van, lehet hiányérzet? - kérdeztük a szakmai igazgatót.

- A sportiskola tizennyolc éves történetének a legsikeresebb szezonját zártuk, tehát, ha csak önmagukban az eredményeket nézzük, abban a tekintetben abszolút elégedettek lehetünk. Ezzel együtt van még hová fejlődni. Abban van hiányérzetem, a szakmai részletekbe nem elmélyedve, hogy volt néhány dolog, amit bár elterveztünk, nem sikerült maradéktalanul megvalósítani.

- Az U18-as együttes tavaly is bajnok lett Carlos Vallejo irányításával, aki idén egy jelentősen átalakult társasággal ismét a csúcsra jutott. Úgy tűnik, jó húzás volt a szerződtetése...

- Kétségtelen, hogy jól dolgozik, de azért azt se felejtsük el, hogy azért ő is "hozott anyagból" építkezik, tehát jó játékosokat kapott. El kell ismerni, a spanyol szakember valóban jó munkát végzett a fiúkkal. A következő szezonban is ő viszi a korosztályt, amelynek úgy látom, a következő két évben is lesz esélye a jó szerepésre.

- Ha már a "hozott anyagot" említette, az idei U18-as csapat több meghatározó játékosa is a "városi rivális" a Soproni Tigrisek csapatában kezdett kosarazni...

- Így van, a Tigrisek is fontos szereplője Sopron kosaras életének. Vannak általános iskolák, amelyekben mi dolgozunk, vannak, amelyekben ők, és a lehetőségeikhez képest nagyon jó, minőségi munka folyik náluk is, és ebből Sopron kosárlabdázása is profitálhat.

- A sportiskola játékosaira Sopronon kívül is felfigyeltek, egyik legtehetségesebb tanítványukat, Csátaljay Pétert el is vitte a ZTE...

- Nekünk a legnagyobb öröm és büszkeség az, ha a város felnőttcsapatában, a Sopron KC-ban debütálnak és fejlődnek tovább az akadémiáról kikerült srácok. Bors Miklós éveken át vezette az SKC U20-as csapatát, jól ismeri a fiúkat, bízom benne, hogy az első csapat vezetőedzőjeként bátran szerepelteti majd a soproni nevelésű fiatalokat. Ha viszont úgy alakul, mint most Csátaljay esetében, szurkolunk neki, de azért reméljük, hogy őt is látjuk még soproni szerelésben kosarazni.

- A korosztályos versenyeken szerzett érmek mellett hogy áll az akadémia a korosztályos válogatottakkal?

- Köszönjük szépen, jól! Csendes Péter két nagy nemzetközi versenyen is tagja a nemzeti csapatnak, játszott a debreceni U19-es vb-n, most pedig az U20-as válogatottban szerepel, Debrecenben Csátaljay is játszott. Az U18-as válogatottnak Flasár Botond mondhatni oszlopos tagja, a korosztályhoz képest egy évvel fiatalabb Keller Bendegúz az utolsó kereszűkítésnél került ki. Ami pedig nagyon extrém, hogy az U16-os válogatott keretében nem kevesebb, mint öt sportiskolás játékos van ott. Négyen - Flasár Zalán, Nyikos Barnabás, Palotai Máté és Tallós Levente - korábban is stabil tagjai volt a keretnek, és a korosztályos döntőben nyújtott teljesítménye alapján Kovács Áron is bekerült.