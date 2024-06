RUN-EU PLUS 2 órája

Nemzetközi rövid képzési programokat és workshopokat rendezett a Széchenyi István Egyetem Győrben

A győri Széchenyi István Egyetem volt a fő szervezője a „RUN-EU ProfessionaL research programmes for bUsiness and Society” (RUN-EU PLUS) projekt idei félévben megtartott angol nyelvű rövid képzési programjainak és workshopjainak. Az események témái a kutatási paradigmák, a felsőoktatási-ipari együttműködések, valamint a fiatal korosztály főbb félelmei kezelésére alkalmas technikák voltak.

Fotóillusztráció: Kisalföld-archívum

A 2021-ben indult RUN-EU PLUS projekt munkájában a Széchenyi István Egyetem mellett hat külföldi felsőoktatási intézmény – a portugál Leiriai, valamint a szintén portugál Cavadói–avéi Műszaki Egyetem, az ír Shannoni Műszaki Egyetem, a holland NHL Stenden Alkalmazott Tudományok Egyeteme, a finn HAMK Egyetem és az osztrák Vorarlbergi Alkalmazott Tudományok Egyeteme – vesz részt. Ennek keretében a győri intézmény fő szervezésében, illetve a többi projektpartner társszervezésében online, angol nyelvű rövid képzési programokra és workshopokra került sor a most záruló félévben. Papp Emília projektmenedzser, a Széchenyi-egyetem Pályázati Igazgatóságának nemzetközi projektekért felelős csoportvezetője elmondta: az eseményeken csaknem száz magyar, portugál, ír, holland, finn és osztrák kutató és hallgató vett részt. A programsorozat első, négynapos rendezvényét februárban tartották meg, amelyen az érdeklődők a kutatási paradigmákkal ismerkedhettek meg dr. Komlósi László, a győri egyetem és Lisa O’Rourke Scott, a Shannoni Műszaki Egyetem professzorai előadásaiban. A workshop résztvevői többek között megtudhatták, hogyan kapcsolhatók a gyakorlati ismeretek a kutatási folyamatokhoz és módszerekhez. A második, áprilisi workshop témája a felsőoktatási és ipari együttműködés, illetve ennek a regionális gazdasági ellenállóképességre gyakorolt hatása volt. Az előadásokat dr. Czakó Katalin, a Széchenyi-egyetem docense, dr. Rámháp Szabolcs, az intézmény adjunktusa, valamint Ana Lúcia Marto Sargento, a Leiriai Műszaki Egyetem adjunktusa tartották. A résztvevőknek jellemezniük kellett saját regionális innovációs ökoszisztémáikat, a felsőoktatási-ipari és társadalmi együttműködések helyi sajátosságait, valamint olyan hatásmechanizmusokat azonosítottak, amelyek erősítik az ilyen típusú partnerségeket országaikban. A félév utolsó, májusi programjának témája a társadalomtudományokhoz, azon belül is a szociológiához kapcsolódott. Dr. Tóth Péter, a Széchenyi-egyetem docense „Fiatal felnőttek, kockázatok és biztosítás” címmel tartott előadást, Bridget Kirwan, a Shannoni Műszaki Egyetem docense moderálása mellett. A workshopon kiderült, hogyan kezelhetők a jelenlegi fiatal korosztály főbb félelmei személyes kockázatkezelési technikákkal.

