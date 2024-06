Pénteken este szervezték meg a Mozgás éjszakája programot Budapesten a Hősök terén, és az országos akcióhoz további 15 város is csatlakozott. Köztük Mosonmagyaróvár is. Este 8 órától hajnali 2-ig több helyszínen is várták a mozogni vágyókat, és mintegy tucatnyi sportág mutatkozott be.