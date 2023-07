– Nem tudom, hogy van-e olyan, hogy kész van egy csapat. Ha ezt állítanám, valószínű, nem lenne igazam. Kemény öt hét van mögöttünk, s ami látszik, jó úton haladunk, alakul az együttes. Többnyire arra törekedtünk a felkészülés alatt, hogy meglegyen a saját játékunk, mindenki tudja a saját feladatát, de nyilván minimálisan alkalmazkodni kell az ellenfélhez is, s a mostani egy nehezebb időszak, hiszen tisztában vagyunk az igazolásokkal, ám még nem ismerjük a rivális erősségeit, gyengéit. De igazából ez nem is ránk tartozik, a fontos, hogy mi azt csináljuk, amit az elmúlt öt hétben gyakoroltunk és ezt a pályán is megmutassuk. Célunk a győzelem, de nem csak a rajton, szeretnénk minden találkozónkon a három pontot megszerezni” – tette hozzá Csizmadia Csaba.

A két győri csapat legutóbbi találkozóját tavasszal 4-0-ra a Gyirmót nyerte az NB II-ben.

Fotó: Rákóczy Ádám

Az ETO-nál a nyári erősítések alapján úgy tűnik, reálisnak tűnik az élvonalba való feljutás. A tavaszi keretből 19 magyar futballista távozott, a 14 érkező között pedig van román, szudáni, montenegrói, osztrák, mali, szlovák és argentin játékos is, tehát a remélt feljutás érdekében a tulajdonos még a magyar szövetség által biztosított központi támogatásokról is lemond, amely a Merkantil Bank Ligában nem jár idegenlégiósok szerepeltetése esetén. Tegnap még egy brazil játékos szerződtetését is bejelentette a klub. A 20 éves Riquelme Rodrigues Mendes egy évre érkezik kölcsönbe a DAC csapatától. A játékos Sao Paulóban született 2002-ben.

A labdarúgással a világhírű Corinthians csapatában ismerkedett meg, ahol az U20-as korosztályig szerepelt. Onnan aztán Európába vezetett az útja, a dunaszerdahelyi DAC igazolta le, ahol 2023 áprilisában mutatkozott be. A sárga-kék gárdától Somorjára került kölcsönbe, a szlovák másodosztályban hét mérkőzésen lépett pályára, melyeken védekező középpályás létére háromszor is eredményes volt. A csapatot továbbra is a márciusban kinevezett spanyol Antonio Munoz irányítja vezetőedzőként.