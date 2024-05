15 éve - Ellopott kockakövek, droghelyzet, beszámolók - Döntött a soproni közgyűlés

Az ellopott Balfi úti kockakövekről, droghelyzetről és éves beszámolókról is döntöttek a soproni közgyűlésen. Havas András lemondott alpolgármesteri tisztségéről. Farkas Gábor rendőrkapitányt kérdezhették a képviselők a város közbiztonsági helyzetéről a csütörtöki soproni közgyűlésen. A képviselők többek között a Balfi utcai kockakövekről, valamint a soproni rendőrállomány elvezényléséről is tettek fel kérdéseket.

- A rendőrség intenzív munkáját mutatja, hogy magas a kábítószerrel való visszaélés felderítési aránya - mondta a kapitány, aki beszélt az osztrákokkal való együttműködésről is, utalva az elmúlt napokban felderített kocsilopásra és egy korábbi hasonló esetre is. A Balfi utcai kockakövekkel kapcsolatban így fogalmazott: Sajnos a kövek eltulajdonítása nem tartozik ezen esetek közé. A feljelentést 2008. február 19-én kapták, de a kövek eltűnésének ideje előző év augusztusára tehető. A nyomozás eredménytelensége talán a késlekedésnek tudható be. A köveket ráadásul a Harkai úti telepen senki nem őrizte, az sem egyértelmű, hány köbméter kő tűnt el. Összesen 20-30 köbméternyi előkerült, egy része egy homokbányából, egy másik részét a Harkai úti szeméttelepről „bányászták” elő. Tanúvallomások szerint a Balfi utcai közművesítés utáni visszatemetéskor kerültek kövek a föld alá is. A megyei kapitányság képviseletében dr. Bánhalmi Zsolt rendőr ezredes értékelte a soproni kapitányság munkáját. A városvezetés végül öt ponton támasztott fenntartást a beszámolóval szemben.

Az ülés hátralévő részében a képviselők elfogadták a Szociális Foglalkoztató, a Pro Kultúra kht. és a Sopron Holding 2008-as éves beszámolóját. Az STKH Kft. éves beszámolójával kapcsolatban Kóczán Zoltán (SZDSZ) megkérdezte, hogy áll a hulladékprojekt, illetve Sopron kap-e jogosultságot a Harkai úti telep engedélyének lejárta után annak további működtetésére. - Elkészült a rekultivációs pályázat, a végleges formájában heteken belül benyújtják - felelte Havas András alpolgármester. A kérdés második felére válaszolva hozzátette, szakértőkkel megvizsgáltatták, hogy van-e mód a további működtetésre és erre minden bizonnyal lesz. Amennyiben mégsem, úgy egy alternatív lehetőségként a hulladékot egy másik lerakóba kell elszállítani. Elfogadták a javaslatot. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet módosításáról is döntöttek, elfogadták a javaslatot, majd a közbeszerzések kerültek górcső alá. Biczi László kért szót és azt kérdezte, hogy a képviselők jelen lehetnek-e a közbeszerzési pályázatok bontásánál. Választ később, írásban ígértek a képviselőnek. 15 igennel és 5 tartózkodással fogadták el a javaslatot. Barkovits Ilona, a Szociális Szolgáltató Intézmény igazgatójának nyugdíjazásáról is szavaztak. A képviselők megköszönték több évtizedes munkáját, az igazgató asszony pedig az önkormányzat támogatását. Elfogadták az Erzsébet Oktató Kórház ágyszám-átcsoportosítási és szakmaterület-indítási kérelmét, ahogyan a háziorvosi rendelők adásvételi szerződésének módosításáról szóló előterjesztést is.

Az ülést követő rendkívüli közgyűlésen Havas András egészségi állapota miatt lemondott alpolgármesteri tisztségéről. Mint mondta, kigyógyult egy súlyos betegségből, ám orvosai tanácsára nem vállalja tovább az alpolgármesterséget.

Forrás: Kisalföld archívum

20 éve - Mobil vámellenőrzés az utakon Győr-Moson-Sopron szerte

A legváratlanabb helyeken bukkanhatnak fel a vám- és pénzügyőrség május eleje óta felállt mobil ellenőrző csoportjai a megye területén. Egy hét alatt több száz karton cigarettát találtak. Hazánk uniós csatlakozását követően megszűntek a gazdasági határok, szabad az út az áruk előtt. Kivéve persze, ha azok harmadik országból érkeznek vagy oda tartanak. S van még egy kivétel, a jövedéki termékeké. Miután a határokon megszűnt az ellenőrzés, a vám- és pénzügyőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmények, a jövedékkel való visszaélés és más bűnesetek megelőzése, felderítése érdekében létrehozták a mobil csoportokat.

Többek között az illegális jövedéki termékek felderítéséhez, a fegyverhez, lőszerhez, kábítószerhez, illetve veszélyes anyagokhoz kapcsolódó ellenőrzési és felderítési feladatokat végzik a mobil csoportok. De hozzájuk tartozik a védett állatok, növények engedély nélküli kereskedelmének felderítése is.

Fegyvert is találtak

Területünkön is kiemelt jelentősége van a mobil csoportok működésének. A felállításuk utáni első hét főként a kiképzéssel telt. Majd az azt követő teljes hétben már számos esetben találtak járművekben adójegy nélküli cigarettát, illetve engedély nélküli fegyvert is az ellenőrzések során - tudtuk meg Fajti Tamásalezredestől, a győri vámhivatal parancsnokától. A Kisalföld tegnap bekapcsolódott egy éppen akcióban lévő mobil csoport munkájába. A Hegyeshalom előtti benzinkút parkolójában kamionokat ellenőriztek a járőrök.

Itthon még új a rendszer

Szolnokról szállított árut Angliába kamionján a karcagi Szabó István. A háromfős mobil csoport először a szállító okmányokat kérte el tőle, majd ehhez is joguk van a vámosoknak — a rakomány vámzárját nyitották fel. Miután a platón nem találtak mást, mint a fuvarlevélen, új vámzárat kapott a rakomány. Annak számát rávezették az úti okmányra. Nekem itthon még új ez az ellenőrzési rendszer — válaszolta kérdésünkre Szabó István. — Az unióban már többször állítottak meg, vannak jó, de kevésbé jobb tapasztalataim is. Szerencsére semmi komoly nem volt, s remélem, idehaza sem lesz.

Álmából nem verik föl

- A gyűjtőárunál bonyolultabb a rakomány ellenőrzése, míg az egyféle árut szállítóké egyszerűbb - mondta el a járőrvezető, Héder Zsolt zászlós, aki elmondta még, hogy a parkolóban csak olyan kamionokat ellenőriznek, amelyikben van sofőr, és ébren van. Senkit nem zavarhatnak pihenőidejében, csak rendkívül indokolt esetben. Egy romániai kamion vezetőjénél is mindent rendben találtak, ő Franciaországba tartott. Nála átnézték a vezetőfülkét és az oldalládákat is. A mobil csoport jó utat kívánva elköszönt tőle.

Kockázatelemzés alapján

Egy személyautó vezetője igen megörült, amikor a közelbe érve látta, hogy nem a rendőrök állították meg. Nem kapcsolta be a biztonsági övét. Autója „tiszta” volt, s miután lecsukta a csomagtartó tetejét, mehetett tovább. — Eddig pozitív volt az ellenőrzöttek hozzáállása, még dohogás sem volt. Kockázatelemző módszer alapján szűrjük ki, hogy melyik járműveket állítjuk meg. Ezt, ha lehet, most nem mondanám el - mondta mosolyogva a parancsnok, aki hozzátette: lényeg, hogy az ellenőrzöttek ne érezzék zaklatásnak, ha megállítják őket a fényvisszaverő, neonzöld-sárga mellényes járőrök.

Forrás: Kisalföld archívum

30 éve - A legnagyobb légszennyezőket vizsgálták Magyarországon

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség a közelmúltban fejezte be az önkormányzati hatáskörbe tartozó, levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos hatósági tevékenység törvényességi vizsgálatát, melynek célja többek között annak megállapítása volt, hogy az megfelelően szolgálja-e az emberi egészség és környezet megóvását. A vizsgálati jegyzőkönyv megállapítja, hogy mind az emissziós (légszennyezés), mind pedig az imissziós (a légszennyezők talaj közelbe kerülése) adatok alapján megyénk a levegő tisztaságának szempontjából megfelel az országos átlagnak, sőt emissziós szempontból annál jobb képet mutat. A megye - bár országos viszonylatban magas iparosodottságú - területén nem működnek a levegőt erősen szennyező erőművek, hulladékégetők, vagy más ipari létesítmények. A korábban így működő üzemek részben modernebb, kevésbé környezetszennyező technológiákra tértek át, részben a rendszeres bírságoláseredményeként elkészítették azokat a védőberendezéseket, amelyek a légszennyezést csökkentik.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség a közelmúltban fejezte be a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos- önkormányzati hatáskörbe tartozó - hatósági tevékenység törvényességi vizsgálatát. Az adatok alapján megyénk a levegő tisztaságának szempontjából megfelel az országos átlagnak. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség adatai szerint Magyarországon 485 ezer tonna az évi kén-dioxid-kibocsátás. A megye területén ennek egy százaléka. Hasonlóan kedvezőek a megyei adatok a nitrogén-oxid, a szén-monoxid és a porkibocsátás terén s. A nyilvántartott és mért adatok alapján 1989 és 1992 között a megye összes emissziós adataiban 30-50 százalékos csökkenés volt megállapítható és ez a tendencia azóta is tart. A javulás legkevésbé az önkéntes jogkövetés vagy a bírságolások eredményének köszönhető, elsősorban a termelés visszaesésével van összefüggésben.

Mindezek ellenére továbbra is működnek megyénkben a légszennyezési határérték feletti kibocsátású üzemek. A jelentés szerint ezek közül listavezető volt és maradt a vizsgált időszakban (1993.január 1-jétől) a Graboplast Rt. Ugyancsak határérték feletti kibocsátóknak minősülnek a Rába Magyar Vagon-és Gépgyár Rt. egyes telephelyei, a Soproni Vasöntöde, valamint a Soproni MÁV Vontatási Főnöksége. Nagy levegőszennyezőnek minősül a Mosonmagyaróvári Timföld Kft., a Soproni Faipari Rt., az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt., a Csornai Téglagyár és a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei Intézetének tájékoztatása szerint a megye levegőszennyezettsége általánosságban megfelel az országos átlagnak, annál valamivel rosszabb. Az országos és a megyei emiszsziós és imissziós adatok azért térnek el egymástól, mert megyénkben a nemzetközi közúti forgalom igen nagymértékben rontja a levegő tisztaságát. Az ebből eredő légszennyezettség azonban nem tartozik a vizsgálat tárgyát képező jogszabályok hatálya alá. A környezetvédelmi felügyelőség adatszolgáltató bázisa szerint a megyében mintegy negyven, önkormányzati hatáskörbe tartozó, helyhez kötött légszennyező forrás van. Ebből Győrött tíz, Sopronban nyolc, négy pedig Mosonmagyaróváron üzemel.

Az önkormányzati levegőtisztaság-védelmi hatóságok nem rendelkeznek a hatáskörükbe tartozó, helyhez kötött légszennyezési forrásokról semmiféle nyilvántartással. Levegőtisztaság-mérésre objektív feltételek (műszerek) hiányában nincs is lehetőség. A tárgyi oldaltól eltekintve - írja a jelentés - a legtöbb önkormányzatnál a személyi feltételek sem biztosítottak. Győrött a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a környezetvédelmi iroda jár el, ahol egy személy foglalkozik kapcsolt munkakörben levegőtisztaság-védelemmel. Sopron városában van még a megyében egy fő környezetvédelmi felügyelő az önkormányzatnál, akinek feladata többek között a levegőtisztaság-védelem is. A többi önkormányzatnál általában az építésügyi előadók, a Köztársasági Megbízott Hivatala hatósági osztályán ugyancsak építésügyi előadó látja el a hatósági feladatokat. Bevallásuk szerint hozzáértéssel, még inkább gyakorlattal nem rendelkeznek. Mindezek után talán nem véletlen, hogy a vizsgálat azt állapította meg, hogy az önkormányzati levegőtisztaság-védelmi hatóságok - három várostól eltekintve - levegőtisztaság-védelmi tevékenységet egyáltalán nem látnak el, a hatáskörükbe tartozó, helyhez kötött légszennyező forrásokról semmiféle nyilvántartással nem rendelkeznek.