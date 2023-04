- A vegyes nehéz volt, ott bele kellett adnom az erőmet, de háton most nem volt ellenfelem - idézi fel a Diákolimpia döntőjét Deák Levente, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium diákja. A licista nyakába mindkét számban aranyérem került, dehát nem ezek az első érmek Levente életében.

A Széchy Tamás Sportiskola úszója fél lábbal már a profi sportemberek életét éli, ugyanakkor helyt áll az iskolában is. Két évvel ezelőtt az Országos Bajnokságon a 200 méteres férfi (felnőtt!) hátúszás B. döntőjében bronzérmes lett. Levente akkor még csak tizenöt éves volt! Azon a versenyen hat számban indult és hét egyéni csúcsot úszott. A fejlődés pedig azóta is töretlen a sportolói pályáján.

Deák Levente

- Sokat köszönhetek a Líceumnak amiért támogatnak a versenyzésben is. Elmehetek az edzőtáborokba, a versenyekre és kapok időt a tananyag pótlására is. Igyekszem meg is szolgálni ezt a segítséget - mondja Deák Levente.

A tizenegyedikes fiatalember nagyon komolyan veszi a feladatait. Motivált és fegyelmezett. Edzője, az országos szaktekintély Hauer Péter, aki elkísérte a Gyarmati Dezső Uszodában rendezett Diákolimpiára is. Levente hosszútávon is a medencében látja a jövőjét.

- Szeretnék világszínvonalon versenyezni. Ezt szerintem el tudom érni Sopronban is, de ha kell, felköltözöm a fővárosba. Amerikai egyetemi ösztöndíj is szóba jött már, elgondolkodtató ez a lehetőség is. Meglátjuk. A lényeg, hogy fejlődhessek és persze bizonyíthassak is - zárja Deák Levente.

Az úszók Diákolimpiáján nem csak ő képviselte a Líceumot. Nagy Luca száz méter pillangón és száz méter háton is ezüstérmes lett, ami szintén bravúros teljesítmény.

Imre Mátyás a 200 méteres pillangó döntőjében a 8. helyen, száz méter gyorson ugyancsak a 8. helyen végzett, Vígh Farkas pedig 200 mellen a 9., 200 pillangón szintén 9. lett.