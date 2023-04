A Gospel Passió Jézus szenvedéstörténetét dolgozza fel, librettója halhatatlan magyar költők - Dsida Jenő, Sík Sándor, Pilinszky János - verseinek megzenésítéséből és a szinoptikus evangéliumokból vett szövegek alapján Barbara saját verses átirataiból áll. A főszerepet a kórus kapta, de a hagyományos passió szereplők is megszólalnak, mint az Evangélista, Jézus, Pilátus, Jobb lator, Bal lator, a Szolgálólány, a Százados, sőt egy dalt énekel Mária is, aki az evangéliumokban a szenvedéstörténetnek csak néma résztvevője. A műben egy nagyobb kórus is szerepet kapott, akik főleg akkor szólalnak meg, ha a nép hangját kell megjeleníteni. Hangszerek közül a zongora, a Hammond orgona (ami egy kifejezett gospelhez köthető orgona), a gitár, a basszusgitár, a dob és a szaxofon vesz részt. A mű megszólaltatásában Sopron kiemelkedő művészei, zenészei, énekesei működnek közre.

- Ahhoz, hogy ezt a nagyszabású koncertet kivitelezhessem a Nemzeti Kulturális Alaptól nyertem támogatást. Tóth Károly, az evangélikus templom tiszteletese pedig azonnal igent mondott a megkeresésemre és biztosította nekünk a helyszínt, ami impozáns, gyönyörű és szakrális helye az oratóriumnak - zárta Sárdy Barbara.