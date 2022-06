Ismét a tánc fővárosa lesz Győr június 19-ig, hétfőn öt helyszínen szerveztek tánctematikus programokat az érdeklődőknek. A 17. Magyar Táncfesztivált Kiss János, fesztiváligazgató, Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője és dr. Pergel Elza alpolgármester köszöntője után a Győri Balett, Hrutka Róbert és Jamie Winchester - One way to heaven című produkciója nyitotta meg. Az est további részében a Pannonia Allstars Ska Orchestra adott koncertet a színház előtti téren.