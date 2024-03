Hatos Hajnalka azzal kezdte, hogy a GINOP 6.2.7. pályázat révén szakmai laboratórium készült, amelyben az iskolában oktatott mindkét ágazat (elektronika-elektrotechnika, informatika-távközlés) és mind az öt szakma tanulói megismerhetik a valós vállalati környezetet. Akár szimulációs szinten számítógépekkel, akár modellezhetik az ipari folyamatokat és egyből megvalósíthatják a robotcellában. Korszerű technikákat sajátíthatnak el, használhatják a 3D-nyomtatót például alkatrészek legyártásához. Informa- tikai labort alakítottak ki, illetve két szinten öt-öt termet, ebből kettő egybenyitható, így előadásoknak, közösségi programoknak is helyet adhatnak. Az új épületszárny földszintjén kapott helyet a könyvtár és két nyelvi labor is. A büfé is komfortosabb lett és mindenhonnét megközelíthető, mert a megépült háromszintes folyosórendszer átjárást biztosít a két régi épületrész között.

Duális képzés

– Partnereinkkel a legjobb megoldásokban gondolkodunk – fogalmazott Hatos Hajnalka. – Szinte országosan egyedülálló, hogy a tizenegyedik és tizenkettedik osztályosok duális képzésben vehetnek részt, köszönhetően a Győri Villamosipari Ágazati Képzőközpontnak. A tanulók a szakirányú ismereteket munkaerőpiaci körülmények között sajátíthatják el. A végzősök az Audinál, a Nemaknál, az E.ON-nál és a Vill-Korrnál is tanulhatnak, minden vállalattal remek a kapcsolatunk, de együttműködő partnerünk a Széchenyi-egyetem is – nyilatkozta Hatos Hajnalka igazgató.

Több mint hatszáz diák

Az idei tanévben 624 fiatal és 120 felnőttképzésben részt vevő diák kezdte meg tanulmányait az iskolában. Az új épületrész több mint 1000 négyzetméter, a hasznos alapterülete közel 2500 négyzetméter. A jobb oldali épületszárnyban három szinten laborok vannak, majdnem két tucat, a bal oldali épületben a közismereti oktatáshoz osztálytermek és 6 nyelvi terem. Évfolyamonként 10 nyelvi csoportjuk van, az új épületszárnyban kialakított nyelvi laborokkal az oktatás feltételei e téren is javultak. A vizesblokkok is megújultak, apró tárolókat kaptak, és akadálymentes lett az épület. Hajszapark, fedett fitneszpark ugyancsak része az iskolának a rendezett az udvaron.

Napelem és projektortévé

Új tornaszobát is kialakítottak a mindennapos testnevelés-oktatás biztosításához. Teljes szigetelést kapott az épület, tetőszigeteléssel, 160 darab napelemmel a tornacsarnok tetejére. Az intézmény vezetője hozzátette, hogy most is vannak még felújítási munkák, éppen a tornacsarnok vizesblokkja újul meg. Hangsúlyozta, hogy fontos a fenntarthatóság is az intézménynek, így például ahol lehetett, a projektorokat lecserélték televíziókra, ez sokkal gazdaságosabb.