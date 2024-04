Magyarország zöld egyeteme elkötelezett minden olyan kezdeményezés iránt, amely a gazdasági, társadalmi vagy természeti fenntarthatóságot szolgálja. A „Sound of Earth”, a Föld hangja egy filozófia is, amely a Soproni Egyetemen keresztül értő fülekre talál. Az intézményben zajló munka, kutatások és intézkedések szerves egésszé állnak össze, a fenntarthatóság gyakorlati megvalósítása és fejlesztése érdekében. Cél a zöld infrastruktúra fejlesztése és a társadalmi szemléletformálás. Mérföldkövei pedig a nettó zéró klímasemlegesség, a klíma- és természetpozitivítás, valamint a környezettudatosság üzenetének közvetítése.

Az egyetem szakemberei rendszerszemléletű megközelítést alkalmazva dolgozták ki a Soproni Egyetem Fenntartható Egyetem Modelljét. Egy olyan egyetemi működési kultúra kialakítását tervezik, amely a fenntarthatóságot prioritásként kezeli, és amely más szektorokban, szélesebb társadalmi körben is tovább terjedhet. Az alkalmazók megvalósíthatják az egyetem legjobb gyakorlatait és projektjeit, a saját szervezeti környezetükben, testre szabott módon. A „Sound of Earth” logó szimbolizálja az egy központból induló „zöld szívdobbanást”, a Földünk fenntarthatóságra hívó vibrációját.

Soproni Egyetem hangot is ad ennek a filozófiának. Ezért hirdette meg a Zeneakadémiával közös zeneszerzői pályázatát, amit a Föld Napján, hétfőn egy hangverseny keretében jelentettek be. Felhívást intéztek a komponisták felé, hogy alkossák meg a „Föld hangját”, azt a rövid zeneművet és szignált, mely kifejezi az intézmény filozófiáját. A szellemi műhely dolgozói remélik, hogy az egyetem múltja és a jelenben zajló zöld törekvései ihletet adnak az alkotóknak. Az IKEA Industry Sopron is csatlakozott a fenntarthatósági projekthez és anyagilag is díjazza a zenemű megalkotóját.

A „Sound of Earth” gálakoncertjét a Ligneum Rendezvényházban tartották Horváth Kornél, Kossuth díjas ütőhangszeres művész közreműködésével. Egyben bejelentették, hogy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel tavaly megkötött együttműködést újabb egy évre meghosszabbították.