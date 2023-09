„Igazából figyelemfelhívás volt ez a program az épek felé. Hiszen a mássággal élők is ugyanolyan emberek, mint mindenki más, sőt, van, amiben jobbak ép társaiknál is. A civil szervezet egyik alapítója és motorja a néhai Adamecz László volt, aki tavaly váratlanul hunyt el. Szívén viselte lelki társainak sorsát, hiszen ő maga is időnként segítségre szorult. Szinte járni sem tudott, beteg volt, de meggyógyult, mert hitt benne. „Váratlan volt a halála, tavaly elmaradt a Léleksegítő alapítványunk Esélyek Napja programja, Laci nélkül akkor nem tudtuk volna megrendezni” – mondta el Péntek Szilveszter, az alapítvány elnöke. Idén viszont összefogással, bevonva a bánhidai Puskin Művelődési Házat és a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Vármegyei Egyesületét, közösen rendezték meg az Esélyek Napját. Idén először, a Lélekemelő Műhely segítségével, az autizmussal élők fiatalok kiállítását is megtekinthették az érdeklődők. A versenyre érkeztek Komárom-Esztergom vármegyén túlról, Budapestről, Győrből és Pápáról is.