Lapunk kérdésére megerősítették: a hír igaz végleg bezárt a Benedetto sütiboltja a Pápai úti Bonbonetto.

Cseh István tulajdonos téli operációja után úgy döntött, az egészsége több figyelmet igényel. - Már nem akartunk beruházni, fejleszteni, azt már csinálják a fiatalok! Már nincs az emberben olyan ambíció, mint húsz évvel ezelőtt, és már nem olyan örömmel ment dolgozni. Ezért úgy éreztük, most kell abbahagyni. Úgyis jött a nyár, kisebb a forgalom is. Ötvenegy éves múltam van a vendéglátásban, úgy éreztem tényleg itt a nyugdíj ideje. A vásárlók is megértik, hogy nekünk is jár a pihenés, harminc évig nem voltunk szabadságon nyáron, csak télen.

István elárulta, van jelentkező az üzletre, azért nem osztja meg a legendás sütik elkészítésének módját, mert még elképzelhető, hogy egy-két receptet tovább is vinnének a házias megszokott ízekből az új bérlők.