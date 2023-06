Az ülésen Hámori György gyémántdiplomát adott át Varga Gézánénak. Elismeréseket is átadott a városvezető: több évtizedes munkájukért Kiváló Oktató- Nevelő Munkáért „Scherer Gyula” kitüntetést vehetett át Horváthné Lendvai Zsuzsanna és Varga Lászlóné. Scherer Gyula, akiről a díjat elnevezték, Kapuvár iskolateremtő pedagógusa. 1884-ben érkezett a településre, hogy a miniszter megbízásából gazdasági, polgári fiú- és leányiskolát hozzon létre. Szakmai munkája mellett széles körű társadalmi tevékenységet is kifejtett, illetve írt növénytani tankönyvet is. Később Kapuvárról elhelyezték és újabb iskolák indításával bízták meg.

