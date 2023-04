Baranyai professzor két ciklusban, tizenhat éven át vezette a soproni kórházat, 1990-től hat évig állt az élén, majd 2002-ben visszahívták a vezetői székbe, mert komoly morális, szakmai és gazdasági nehézségek léptek fel az intézményben. 2012-ig maradt igazgató. Jó harminc éve ő rakta le Sopronban a modern kórházi ellátás alapjait és vezényelte le a máig meghatározó jelentőségű kórház rekonstrukciót. A radiológia területén nemzetközileg elismert szaktekintély, tudományos konferenciák, köztük a neves Soproni Ultrahang Napok főszervezője. Magas színvonalú orvosi tevékenységéért, az egészségügyi ellátás fejlesztéséért idén márciusban Magyar Érdemrend Tisztikeresztje elismerést kapott.

A kihívást látta Sopronban

A szakmai pályáját Debrecenben kezdte, 1985-ben került Sopronba. - Akkoriban a kórház- és városvezetés kétszer is megkeresett, hogy felkérjenek a soproni röntgenosztály vezetésére. Sokat hezitáltam, mert az egyetemen széles nemzetközi kapcsolati rendszerünk volt, sok tapasztalatot szereztünk a külföldi tanulmányutakon, kongresszusokon. Olyan berendezéseink voltak és olyan eljárásokat alkalmaztunk, amikről az itteni kollégák álmodni sem mertek. Amikor eljöttem látogatóba, a kórházban meglehetősen szomorú, lepusztult látvány fogadott, a város viszont gyönyörű volt. A kihívást láttam meg, ezért vállaltam a megbízást. Olyan radiológiai osztályt akartam megvalósítani, ami méltó ehhez a városhoz - elevenítette fel a kezdeteket prof. dr. Baranyai Tibor.

- Megyei beruházásban egy szűkített szakmai tartalmú rekonstrukció már zajlott. A kisegítő épületek készültek el az I-II. ütemben, azonban a klinikai szakmák és a diagnosztika egy helyben topogott. Ezért megállapodtam a városban működő vállalatok igazgatóival, hogy mi leszűrjük a dolgozóikat, ők pedig támogatják a radiológiai eszközbeszerzéseinket. Már 1985-ben megkaptuk adakozásból az első ultrahang készüléket, egy évre rá pedig az AFIT támogatásával csúcstechnológiás ultrahang berendezés került a városba. Hamarosan megvettük a mammográfiás berendezést és 1989-ben a CT-t is. Ezután azonban megváltozott a helyzet. A rendszerváltással a cégek lehetőségei beszűkültek, a megyei beruházásként zajló, elavult szakmai tartalmú rekonstrukció pedig forrás, fedezett nélkül maradt. A kórház igazgatónk sajnálatosan elhunyt, végakaratának megfelelően az akkor felálló önkormányzati képviselő-testület engem nevezett ki a kórház élére - folytatta a professzor.

Kórház nyugati mintára

- Az új kórházvezetés nyugati mintára teljesen új koncepciót dolgozott ki. Olyan kórház terveit tettük az asztalra, amely mind építési technológiájában, mind orvosszakmai, ápolási és hotelszolgáltatás tekintetében a nyugati csúcstechnológiát képviselte. A képviselő-testület elfogadta a megvalósulási tanulmány szerinti rekonstrukciót és a műtéti-diagnosztikai tömbnél vállalták a húsz százalékos önrészt. Az ágazati minisztérium is befogadta a terveket, majd megkaptuk a kormánygaranciát a finanszírozáshoz. Ez a fedezetvállalás már tartalmazta a régi tömbök felújítását is száz százalékos állami támogatással. A műtéti diagnosztikai tömb kivitelezésére kiírt tendert egy osztrák cég nyerte, a pénzt pedig az Ausztria Bank biztosította. Sikerült elérnünk az osztrák cégnél, hogy alvállalkozóként a Fertődi Építőipari Szövetkezetet is bevonja a munkába, ami azért volt fontos, hogy ők is megismerjék a fejlett nyugati technológiát és az alapján a régebbi tömbök felújítását el tudják majd végezni. Mindez 1991-92-ben történt.

- A kórházrekonstrukció végül is elkészült kiváló technológiával és hotelszolgáltatással. Mindez kiegészült egy jól képzett orvosgárdával és empátiás szakápolással. Ha ez így együtt megvan, akkor elégedett lehet az ember, de ha bármely szegmens hibádzik, akkor baj van. Nem elég a korszerű technológia, fontos a humánerőforrás folyamatos fejlesztése - utalt napjaink nehézségeire Baranyai professzor.

Át kell érezni a beteg sorsát

- Ma már a digitalizációnak köszönhetően több szakterületet érintően tudunk konzultálni a beteg jelenléte nélkül is egy-egy speciális esetről. Ez az előnye a modern technológiának, de hátránya is van. Egyre kevesebbet találkozik az orvos a beteggel, pedig fontos a személyes kapcsolat, át kell érezni a sorsát. A fiataloknak azt tanítom, hogy soha ne felejtsék el, a röntgenkép mögött egy hús, vér ember van. Amikor értékelnek egy felvételt és azon valamilyen problémát látnak, be kell hívni a beteget és megvizsgálni, megtapintani a problémás terültet. Ez egy olyan hivatás, aminek a beteg áll a középpontjában, az a beteg, akinek mindig igaza van.