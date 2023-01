Az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete az idei év elején is négy előadásból álló sorozatot szervez minden érdeklődő részére. Az előadások célja a selmeci diákszokások, a tatabányai bányászhagyományok bemutatása, a bányászathoz kapcsolódó európai és magyarországi egyesületek és tevékenységük ismertetése. Az egyórás előadásokat követően az érdeklődők megismerkedhetnek a bányász-kohász-erdész dalokkal és elsajátíthatják a magyar tarokk alapjait is. A résztvevők zárásként vizsgát tehetnek, mely feltétele lesz a Bányász Szakestélyen való részvételnek is.

Az első előadás pénteken délután 5 órakor lesz, témája a bányászhagyományok és a hagyományőrző szervezetek bemutatása Tatabányán. Az előadást Bársony László, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) Tatabányai Helyi Szervezetének elnöke tartja.

A szervezők várnak minden érdeklődőt, régi és új egyesületi tagot, leendő tagtársat korra és nemre való tekintet nélkül, akik szeretnének jobban megismerkedni a selmecbányai hagyományokkal, dalokkal és csatlakozni szeretnének az egyesülethez. Az előadások helyszíne a Tatabányai Múzeum Szent Borbála téri központja (Szent Borbála tér 1., A Vértes Agorája).

A továbbiakban a „selmeci szellemről”, a selmeci diákhagyományokról február 17-én Kiss Csaba tart előadást. Február 24-én bányász- és diákdalokat tanulhatnak a résztvevők, a március 17-i alkalommal pedig a szakestélyekről esik szó dr. Hegedűs Balázs elő- adásában, ezután vizsgáznak a hallgatók.