Számolgatással, kalkulálással kezdte az új esztendőt Barcza Tibor, Kisbabot polgármestere. A Kisalföldnek elmondta: az áremelkedések – akármilyen kicsi is a falu – érintik önkormányzatukat is, ezért meg kell nézni, mikor és mire költenek.

– A kötelező kiadások elől, mint például a rezsiköltségek, nem tudunk kitérni. Fejleszteni is szeretnénk, így hát takarékos gazdálkodásra van szükség és nagy odafigyelésre. Az áramszolgáltatási szerződésünk szerencsére erre az évre rendezve van, így a drasztikus áremelkedéstől nem kell tartanunk. A gázszámlánk viszont kétszeresére ugrott fel, pedig igyekszünk spórolni azzal is. A faluházat és a kultúrházat fűtjük gázzal. Mivel állandó polgármesteri hivatal Kisbaboton nem működik, a hivatali helyiségekben csupán állagmegóvó szinten működtetjük a fűtést. Az orvosi rendelőt fűtjük fel rendelési időben, illetve a kultúrházat, amikor rendezvényt tartunk. Így azért annyira nem veszélyes a díjemelkedés, de próbáljuk is kordában tartani. Jelentősen emelkedett a falugondnoki szolgálat üzemanyagköltsége is – beszélt a részletekről Barcza Tibor.

A polgármester kitért a szociális étkeztetésre is, ami a kis falunak szintén komoly költséget jelent. Tavaly ősszel a szolgáltató már emelte az árait, most viszont újabb emelést jelentett be. Az önkormányzat azonban ezt a pluszkiadást egyelőre nem terheli az idősekre, így a községi költségvetésből biztosítják a különbözetet.

– Nálunk körülbelül tizenöten veszik igénybe a szociális alapú étkeztetést, aminek díját a nyugdíjhoz igazítva számoljuk ki. Ezt az újabb emelést nem szeretnénk továbbhárítani az amúgy is kis jövedelemből élő időseinkre, viseljük a közösből. Nem kevés pedig az összeg, hiszen egy-egy ebédhez hét-nyolcszáz forinttal járulunk hozzá – sorolta Barcza Tibor.

Az elöljáró a tervezett beruházásokról is beszámolt. A Magyar Falu Programban támogatást nyertek egy fedett szabadtéri színpad kialakításához, illetve a faluház korszerűsítéséhez. Utóbbi helyszínen felújítják a fűtést, cserélik a tetőzetet, tataroznak, elvégzik a szigetelést.

– A színpadhoz 14 millió forintot nyertünk, a faluházra 18 milliót. Még a kivitelezőt kell megkeresnünk és kezdődhet a munka. Figyeljük aztán a további pályázatokat, hiszen fejleszteni csak ily módon tudunk – tette hozzá Barcza Tibor.