– Attól függ, hogy mennyi gázra van szükségünk, hogy mennyi rendezvény van. Havonta egy-egy palackot elhasználunk a kitelepülések miatt. Szezonban a hétvégeken sorra megyünk a rendezvényekre. – tudtuk meg a győrújbaráti Horváth Csaba mesterszakácstól, aki elmesélte, hogy több cseretelepet is fel kellett keresnie, mire ki tudta cserélni az üres gázpalackját. Mint mondta, augusztus utolsó szombatján lesz a Győrújbaráton is egy már hagyományosnak számító bográcsos banzáj, amire már most 20 főzőcsapat jelentkezett, de ennél lehet még több nevező. Ott csapatonként szükség lesz egy -egy gázpalackra az égőfej használatához. Hogy honnan tudják beszerezni, azt még senki sem tudja. Érdekes módon a főzőversenyeken nem fával tüzelnek már többnyire, hanem égőfejjel dolgozik mindenki, mert gyorsabb, tisztább, könnyebb.

– Ez persze nem csak ezen az eseményen, hanem minden főzős rendezvényen gondot fog jelenteni, mert villannyal a szabadtéri rendezvényeken nem lehet főzni, mert a legtöbb helyen vagy nincs áram, vagy nagyon sok hosszabbító kellene – jegyezte meg a séf.

Horváth Zoltánné ménfőcsanaki boltjából gyorsan elkapkodják a palackokat. Fotó: Csapó Balázs

Bár az általunk megkérdezett szakember még tudott egy ménfőcsanaki takarmányboltban gázpalackot cserélni, látogatásunkkor mi már nem tudtunk volna. A hétfői napon leszállított húsz palack már gazdára talált, a szállító a következő érkezését a következő hétfőre jelezte.

– A nyár eleje óta nagyon megnőtt a kereslet a háztartási PB gázpalackok iránt. Bár addig havonta fogyott negyven darab, azóta hetente fogy ennyi. A palackok töltetsúlya is megváltozott, régen 11,9, most 10,9 kilogramm –tudtuk meg Horváth Zoltánnétól, aki azt is elmondta, hiába rendelt negyven darabot, nem tudja, mennyit tudnak majd ebből leszállítani.