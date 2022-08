A korábbi évekhez hasonlóan a felsőoktatási intézmények az általános felvételi eljárás jú­liu­­si lezárulta után pótfelvételit hirdettek azok számára, akiket nem vettek fel, vagy akik idén nem is adták be jelentkezésüket.

A Széchenyi István Egyetemre a tavalyival szinte hajszálpontosan megegyezően további 280 fiatal került be utólag, így a júliusban bejutottakkal együtt összesen 3500 elsőévest köszönthet az intézmény az új tanévben. Az érdeklődők két osztatlan, 30 alap- és 26 mesterképzési szak közül választhattak, amelyek között államilag támogatott képzések is voltak.

A pótfelvételin a győri egyetem olyan nagy presztízsű képzéseire is kerültek be elsőévesek, mint a járműmérnöki és a logisztikai mérnöki alapszakok, de a gépészmérnöki és a gazdálkodási és menedzsment szak is népszerű volt. Az Apáczai Csere János Karra pedig csaknem hatvanan nyertek felvételt augusztusban, a legnagyobb érdeklődést a pedagógusképzési terület, azon belül is a gyógypedagógia szak iránt mutatták a jelentkezők. Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon pedig az emelkedő ponthatárok mellett is több mint kétszer annyi hallgatót tudtak felvenni, mint tavaly. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar szakjaira 34-en jutottak be. Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karon szintén többen felvételiztek sikeresen, mint az elmúlt évben, itt a mezőgazdasági mérnöki szak bizonyult a legkeresettebbnek.

Az egyetemre sikeresen felvételizett hallgatókat már múlt vasárnaptól várták a hagyományos táborokba, az előkészítésben tevékenykedő felsőbb éves hallgatók lelkesen készültek a fogadásukra.



– A Soproni Egyetem egy híján száz hallgatót vett fel a pótfelvételi eljárásban, ez a szám tavaly 67 volt – tájékoztatta lapunkat dr. Katona György, az intézmény oktatási rektorhelyettese. Megtudtuk, hogy a legtöbben alapképzésre jelentkeztek, többségük levelező tagozaton kezdi meg tanulmányait. Örömmel tapasztalták, hogy a létszámnövekedés mind a négy kart érintette, ami annak is köszönhető, hogy sok szakon állami támogatott helyek meghirdetésére volt lehetőségük.

– Nagy siker, hogy a pótfelvételi eljárásban több mint ötven hallgatót pedagógusképzésekre vettünk fel, ami az országos trendek ismeretében kiemelkedő eredménynek számít – hangsúlyozta dr. Katona György.