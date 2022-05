– Első körben a helyi szakembereket, kőműveseket kerestem meg, akik partnerek voltak a kezdeményezésben, majd meg- hirdettük a munkát a rábatamásiak körében. Ismertettük a kivitelezés folyamatát, a részleteket, a kétkezi segítség mellett volt, aki rakodógéppel, volt, aki markolóval jött segíteni. A szegélykövek lerakása volt a legnagyobb odafigyelést igénylő művelet. Múlt szombaton például ötvennégyen jöttek dolgozni. Hét közben sem álltunk meg, ekkor zajlott a murva elterítése, a zúzott kő behordása, mely az alapot adja ahhoz, hogy most szombaton is folytassuk a térkövezést.

Azokat az eszközöket használtuk, amikre szintén a Magyar Falu Program kommunális eszközbeszerzési pályázatán nyertünk forrást, mint például a vésőgépet, kővágót, lapvibrátort, ezek hatékonyabbá tették a munkát. Külön örvendetes, hogy volt egy 18 év alattiakból álló csapat, nagyon precízen dolgoztak, példát mutatva társaiknak.

Már jelezték, legközelebb is jönnek. Vannak, akik a szabadnapjukat feláldozva tesznek a közért, motiváltak, lelkesek a segítők. Több millió forintot spórolunk azzal, hogy társadalmi munkában épül a járda, aminek – ha az időjárás engedi – jövő szombaton lesz a befejezése. Sokan a kocsifeljáróikat is rendbe tették, a járdához szépítik a portáikat. Az országfásítási program által fákat is ültettünk, igazán szép lett az utcakép. A térkövezéskor lett egy szlogenünk: Rábatamásit közösen építjük – mondta a polgármester.

Közben több helyen is zajlanak a beruházások a faluban. Az utolsó fázisoknál tart a községháza felújítása, folyamatban van a ravatalozóújítás, a temetőkerítés építése, forrást nyertek a Kossuth utca járdaépítésére és a Falusi Útalapból újul meg egy jelentős útszakasz.