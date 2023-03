"Örülök, hogy a Hotel & More lehetőséget látott a Hotel Lövérben, Sopron e klasszikus és népszerű szállodájában és mi ezzel tapasztalt üzemeltető partnert találtunk. Úgy látom, hogy az idei évben tovább erősödik a turizmus és ez a Hotel Lövérnek is új lehetőségeket hozhat. A soproni szállodánk már 2014 óta bérleti konstrukcióban üzemelt, ezt a modellt továbbra is szerettük volna fenntartani.” – nyilatkozta Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója.

„Az épületet továbbra is háromcsillag superior szállodaként kívánjuk üzemeltetni a szabadidős-, a sport- és a rendezvényturizmusra fókuszálva. Azonban nyitottak vagyunk az úgynevezett `hibrid működés´-re is, azaz szállodaként, valamint Sopron és környéki nagyvállalatok dolgozóit hosszú távon elszállásolandó szálláshelyként való üzemeltetésre. Az átvétel március 9-10-én történik, terveink szerint április második felében nyitja meg ismét kapuit a Hotel Lövér” – mondta Klemm Balázs, a bérbe vevő Hotel & More Group vezérigazgatója.