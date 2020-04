Már tizenhat önkéntes bringás segítő teker Győrben – minden ügyet intéznek az időseknek – galéria

„Szombatig összesen 202 esetben hívtak bennünket” – tudtuk meg Tömböly Tamástól, a Magyar Kerékpáros Klub Győri Szervezetének vezetőjétől.

A győri bringás segítőkről portálunk elsőként számolt be március végén. Azóta egyre bővül a csapat létszáma és már az országos média is többször tudósított róluk. A győri kerékpáros önkéntes közösség tagjait most hétvégén Simon Róbert Balázs, Győr országgyűlési képviselője védőfelszerelésekkel látta el.

A tizenhat győri kerékpáros segítő ingyen vállalja a legkülönbözőbb megbízásokat azért, hogy az idősek ne tegyék ki magukat a fertőzés veszélyének. A leggyakoribb feladatok:

– napi bevásárlások

– postai ügyek

– vényköteles és anélkül kapható gyógyszerek kiváltás és házhoz szállítása

– banki ügyek.

Egyéb ügyekben is hívhatják, írhatnak (+36306508000, [email protected]) a bringás önkénteseknek:

– hallókészülékbe elem vásárlása

– műfogsor rögzítő beszerzése

– gyógytea kiszállítása

– házi kedvencnek élelem, alom, gyógyszer vásárlása

– bármilyen beszerzési forrásból (vásárcsarnok/piac, kedvenc bevásárlóközpont) vásárlás.

Bringás segítséget Győrben itt lehet kérni a „foglalás most” gomb segítségével a Facebookon.