Már állnak az Illatmúzeum falai a pannonhalmi gyógynövénykertben – fotók 

A kivitelezők ígérete szerint kora őszre elkészül a Pannonhalmi Főapátság legújabb látványossága, az országban egyedülálló Illatmúzeum. Hol máshol, mint az illatok földjén, a szerzetesi gyógynövénykertben! A szépen magasodó falak és a folyamatosan zajló tereprendezés már sejteti a beruházás körvonalait.

Kis csúszásban

Munkagépek, sóderhalmok, vasbeton elemek és a háttérben a lila levendulamezők. Ütemesen folyó építkezés képét mutatja a Teaház és környéke a Szent Márton-hegy túloldalán.

Érthető az igyekezet, hiszen a járványügyi helyzet ezt a fejlesztést is megakasztotta kicsit. Sajnos a hagyományos gyógynövényáldás napjára, augusztus 15-e Nagyboldogasszony-ünnepére nem készülünk el a beruházással, de ez nem veszi el a kedvünket – mondta Szabó Márton testvér, a kert rendi felelőse.

Új tanösvény

A turisztikai fejlesztésünk egyik célja a gyógynövénykertben folyó munkálatok, elsősorban a helyben előállított termékeink gyártási munkafolyamatainak interaktív, a látogatói élmény növelésével történő bemutatása a XXI. század követelményeinek megfelelően – teszi hozzá Márton testvér. Minden elem az ezeréves hagyományok és a legkorszerűbb megoldások harmonikus ötvözéséről szól, ahogy az összes eddigi főapátsági építkezés esetében.

A fejlesztés legérdekesebb része az egyelőre csak B-épületként emlegetett rész, amelyet egy sátorral is megtoldanak majd. Ennek földszintjén rendezik be az országban egyedülálló Illatmúzeumot, amelynek szakmai koncepcióját egyelőre hétpecsétes titokként kezelik. Itt egyéb turisztikai látnivalók, interaktív elemek is lesznek és épül egy új, gyógynövényes tanösvény is az Arborétumban. A pincében szőlőmagprést helyeznek el, a tetőtérben pedig a pannonhalmi gyógynövények szárítása történik majd.

Rehabilitálják a Gesztenyés Horgot

A korábbi levendula-lepárlót korszerűbb, javarészt automatizált technológiájú berendezésre cseréltük. Hatékonyabb és energiatakarékosabb működést várunk, de egyelőre csak tesztüzemben folyik az illóolajos növények lepárlása – tájékoztat lelkesen Márton testvér a kulisszatitkokról.

A beruházásnak van egy fontos, kerten kívüli része is, ez pedig a városban található, úgynevezett Gesztenyés Horog gyalogút rehabilitációja. Pannonhalma Város Önkormányzata megkezdte a Világörökségi területet és a városközpontot összekötő gyalogút építését. A kivitelezési munkálatok várhatóan október közepére készülnek el, a nagyközönség pedig 2021 tavaszán veheti birtokba a megújult bencés gyógynövénykertet.

A beruházástól azt várják, hogy éves szinten 20 ezer fővel bővüljön a Pannonhalmára látogatók száma.