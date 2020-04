Luxusautón érkezett az adomány Győrbe – fotók

A múlt hét elején tűnt fel Győr utcáin nem kis feltűnést keltve egy Lamborghini. Sokan lefotózták, videózták az autót, és osztották meg a közösségi média különböző felületein. Az ezekhez fűzött hozzászólásokból derült ki, hogy az autó tulajdonosa nem csak városnézésre jött, hanem idősotthonokat és kórházakat keresett fel, hogy arcmaszkokat adományozzon az ott dolgozók részére. Lapunknak sikerült kiderítenie, hogy ki az ismeretlen jótevő, aki felkérésünkre mesélt magáról, és arról, hogy mi ösztönözte a segítségnyújtásra.

Akkor találkoztunk Istvánnal, amikor másodszor jött a városba, hogy ez alkalommal, a Petz kórház négy osztályára hozzon maszkokat. Most egy kevésbé feltűnő, de Győr utcáin ugyancsak ritkán látható autóval, egy Bentley-vel érkezett.

Mit tudhatunk Önről? Mi hozta a városba?

Győri születésű vagyok, két bátyámmal egy tízemeletes panelház lakásában nőttünk fel, ahol édesanyám már negyven éve él. Őt nem lehet kimozdítani abból a lakásból – tette hozzá nevetve. Nagyjából kilenc éve élek Budapesten, ahol több vállalkozásom is van. Most kifejezetten azért jöttem haza, hogy a szülővárosomba is juttassak a maszkokból.

Van valamilyen személyes oka, hogy az egészségügyben dolgozókat támogatja?

Ott segítek, ahol éppen tudok. Állatmenhelyeket is rendszeresen támogatunk a menyasszonyommal Budapesten és Szlovákiában is, ahonnét ő származik. Amikor nálunk is megjelent ez a vírus, úgy éreztem, hogy ezekkel a maszkokkal tudok másokért tenni. Ha most árvíz lenne, akkor az ott dolgozókat segíteném. Nekem mindig is nagyobb öröm adni, mint kapni, ezért is magam viszem el a maszkokat az intézményekbe. Mindig is olyan voltam, hogy amíg mások csak beszélnek én addig cselekszem. Csak azt sajnálom, hogy akkor vettem meg őket, amikor az egekben volt az áruk, most abból a pénzből sokkal többet tudnék vásárolni.

Mindenhonnan azt lehetett hallani, hogy nagyon nehéz maszkokhoz jutni. Önnek hogyan sikerült vásárolni?

Azoktól vásároltam, akik a közösségi médiában hirdették. Először ötezer darabot vettem, majd megint ugyanennyit konkrétan azért, hogy szét tudjam osztani őket. Ezt magánszemélyként tettem, soha nem akartam, és nem is fogok kereskedni velük. Sikerült még néhány támogatót magam mellé állítani, velük közösen összesen húszezer maszkot tudtunk vásárolni.

Hogyan választotta ki azokat az intézményeket, amelyeknek adományozott?

Három hete az Instagram oldalamon hirdettem meg, hogy írjon akinek szüksége van rá, vagy tud olyan helyről, ahol hasznát vennék. Először az ismerőseimtől kaptam az üzeneteket, később onnét is ajánlottak más intézményeket, ahová vittem a maszkokból. Az utóbbi napokban a kórházak helyett inkább az idősotthonokat keresem fel, mert úgy gondolom, ők kevesebb segítséget kapnak. Azt szoktam csinálni, hogy beírom keresőbe, hogy milyen idősotthon van azon a környéken, amerre épp megyek, és azokra a helyekre beadok 200-300 darabot. Győrben és környékén közel négyezret juttattam el az intézményekbe.

Győrben elsőként a Petz kórház több osztályára vittem maszkokat, de ugyanekkor adtam a Lurkó Alapítványnak, a háziorvosomnak, és győri és Győr környéki idősotthonoknak is, többek között Écsen, Győrújbaráton, Pannonhalmán, Ravazdon. Ezekkel és a budapestiekkel, szekszárdival, együtt eddig nyolcvanegy intézménybe jutottam el.

A győri kórház azért is fontos számomra, mert negyven éve volt egy súlyos tüdőgyulladásom, és nem sok esélyt adtak, hogy túlélem, de a Petz kórházban két héten át küzdöttek értem. Nem felejtettem el hogy az életemet köszönhetem nekik. A készletemből már csak háromezer darab maszk maradt, ezeket a hét elején osztom szét tizennyolc budapesti idősotthonban.

Próbált anonim maradni, de az autója miatt nem kerülhette el a figyelmet.

Gyerekkorom óta rajongok az autókért. Mindig is az volt a vágyam, hogy ilyeneket vezethessek. Szeretek rájuk nézni, szeretem a hangjukat, a szépségüket, legszívesebben bevinném őket a nappalimba. Azt hiszem, hogy sokan vannak, akik nem merik megvalósítani az álmaikat, még akkor sem, ha anyagilag megengedhetnék maguknak. Szerintem az ember azért dolgozik, hogy segíteni tudjon másokon, és hogy élvezze az életet.

Lesz folytatás

Cikkünk megjelenése előtt kaptuk meg István üzenetét, amelyben örömmel újságolta, hogy talált egy kereskedőt, akitől kedvező áron tud maszkokat vásárolni. Abból az összegből, amiből korábban ötezret tudott, most húszezer darabot tud beszerezni. Hozzátette, most a járvány miatt neki is visszaestek a munkái, de amint beindul újra, vagy sikerül barátai, ismerősei köreben újra támogatókat találni, folytatja tovább az adományozást.