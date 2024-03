10 éve - Eszterháza Központ: megbízott vezető

FERTŐD. Március elsején alakult meg az Esterházy-kastélyegyüttest működtető Eszterháza Központ. Ennek irányításával megbízott főigazgatóként Bodrogai László marketingközgazdászt, kultúrafinanszírozás területén is jártas szakembert bízta meg Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár. Bodrogai László többéves turisztikai vezetői tapasztalattal rendelkezik, korábban a Magyar Turizmus Zrt. Közép-dunántúli Marketing Igazgatóságának az igazgatójaként tevékenykedett. Fertődi munkáját tudományos területen dr. Bárdi Terézia segíti, aki a Forster Központban eddig az Esterházy-kastéllyal foglalkozott.

- Ideiglenes megbízatásom a főigazgatói pályázat sikeres elbírálásáig tart. A pályázat hamarosan megjelenik. Szeretném látni a pályázati kiírást, s csak azt követően tudom eldönteni, érdemes-e próbálkoznom, vagy más területen folytassam - nyilatkozta a Kisalföldnek Bodrogai László. - Az Eszterháza Központ olyan cég, amelyet gyakorlatilag fel kell építeni. Mandátumom arra szól, hogy megtegyem a kezdeti lépéseket. Elsődleges feladatot a cégalapítással összefüggő adminisztrációs munka jelent, párhuzamosan a Forster Központ Esterházy-kastéllyal kapcsolatos átadás-átvételi procedúrájával. Ezután következnek csak a döntéseket igénylő ügyek, a további fejlesztések előkészítése. Addig is a kastéllyal összefüggő pályázatokat és a munkálatokat szakemberek viszik tovább.

Mint arról korábban beszámoltunk, kormányzati törekvés, hogy a fertődi Esterházy-kastélyegyüttes a közép-európai régió egyik kulturális-szellemi központjává váljon, hazánk meghatározó kulturális-turisztikai helyszíne legyen. A kormány az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont (Eszterháza Központ) létrehozásáról január 22-én döntött. A felügyeleti jogot a Miniszterelnökség látja el.

20 éve - Mesés kincsek a poggyászban

Milliárdos érték: Ősi gepida műtárgyakat foglaltak le Hegyeshalomnál. Több százmillió forint, de az is lehet, hogy milliárdos értékű az a gepida műkincs - csaták, pénzérmék, lámpák -, amit egy ukrán férfi akart kivinni az országból Hegyeshalomnál tegnap hajnalban. A tegnap hajnali műkincsfogás a rendőrség és a határőrség együttműködésének köszönhető. A Győri Határőr Igazgatóság sajtóreferense, Fehér Imre őrnagy megerősítette információnkat és elmondta, hogy egy ukrán állampolgár poggyászában találtak a felbecsülhetetlen értékű műkincsre, amely feltételezhetően ásatásból származik. A tizenhét darab régiséget, díszes csatokat, lámpákat, pénzérméket - amik valamikor a Kárpát-medencében élő germán népcsoport, a gepidák tulajdona lehetett -, egy Budapest-Bécs között közlekedő menetrend szerinti autóbuszon utazó ukrán férfi táskájában találták.

Az ukrán férfi leleplezésével sikerült megakadályozni a több százmillió, de az is lehet, hogy milliárd forint értékű műkincs kicsempészését az országból. A valós értéket szakértők állapítják majd meg. A csempészéssel kapcsolatos információt az Országos Rendőr-főkapitánysággal történő operatív együttműködés keretében kapták. Az ukrán férfi ellen - a határőr-igazgatóság feljelentése alapján - visszaélés kulturális javakkal bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon. A műkincs csempésznek a jelentős érték miatt feltételezhetően sok-sok évet kell majd rács mögött tölteni. A múzeumlátogatók többek között a Magyar Nemzeti Múzeumban, illetve a szegedi Móra Ferenc Múzeumban láthatnak a korai középkorból származó gepida műtárgyakat.

25 éve - Betörtek az újkéri hivatalba

Négy számítógép, telefonok, faxkészülékek, adattároló lemezek, fontos iratok, százezer forint készpénzben és egy legalább 150 kilós, bécsi típusú, régi öreg páncélszekrény - mindezzel csütörtökre virradó éjjel szegényebb lett Újkér község polgármesteri hivatala. A betörés tényét csak reggel fedezték fel az ott dolgozók.

Schárty Ernő, a Soproni Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője munkatársunknak elmondta: a Soproni út 26. szám alatti, a főútvonal mellett lévő polgármesteri hivatal épületébe valamikor az éjszaka folyamán törtek be az ismeretlenek. Az útra nyíló külső ajtót feltörték, az irodák ajtajait felfeszítették. Rongálásukkal az eltulajdonított értékeken felül egymillió forint kárt okoztak.

A tettesek valószínűleg többen voltak, hiszen a nagy súlyú páncélszekrényt egyedül nehéz lett volna megmozdítani. Feltételezhető, hogy megfigyelő is volt köztük, aki az utcán várta társait. Autóra is szükségük volt a lopott tárgyak elszállításához. És idő is kellett, hogy mindent összeszedjenek, ami mozdítható. Ezért előfordulhat, hogy a környéken lakók láttak-hallottak valamit, ami segítheti a rendőrséget a nyomozásban...

Potyondi Gyula polgármester tegnap délután fél négyre rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze, amelyen felhatalmazást kért a legszükségesebb intézkedések megtételéhez. Az anyagi káron túl a legfőbb gond, hogy a tettesek a számítógépekkel együtt elvitték a teljes könyvelést és az éppen elkészült éves pénzügyi beszámolót tartalmazó mágneslemezt. Ezzel együtt a falu - népességi és adó-nyilvántartási adatait tartalmazó - számítógépes adatnyilvántartása is megsemmisült. Az adatok szerencsére pótolhatók a párhuzamos nyilvántartásnak és annak köszönhetően, hogy mágneslemezre is kimentették azokat. Jó pár nap beletelik azonban, amíg a hivatal munkatársai helyreállítják a megszokott rendet. Tegnap reggel kölcsön számítógépen kezdték meg az 1998. évi gazdálkodás zárszámadásának újbóli összeállítását. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a hivatal dolgozói a késedelmes ügyintézésért a lakosság elnézését kérik.

A történtek taglalásakor a polgármester egy érdekes - bár feltehetően véletlen - egybeesésre hívta fel kollégái figyelmét. A betörést, illetve a régi, míves, bécsi páncélszekrény elrablását követő napon páncélszekrényekre vonatkozó típus- és árajánlatot kapott faxon egy budapesti vagyonvédelmi és kereskedelmi cégtől.