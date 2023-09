Nyár elején számoltunk be arról, hogy a Lima Pub & Hostel, a Szomszéd koktélbár és a Souper-pasta and more étterem gondolt egy nagyot, összefogtak és kitelepültek a Radó-szigetre. Péntektől vasárnapig RadóMatiné néven hívják különleges gasztro- és zeneikalandra a látogatókat. A cél az volt, hogy életet leheljenek Győr egyik ékkövébe, és megtöltsék emberekkel, programokkal a szigetet. Mindannyian a helyi vállalkozásokat és a kézműves termékeket részesítik előnyben és népszerűsítik. Tapasztalataikról és további terveikről kérdeztük a Lima Pub & Hostel tulajdonosait, Deé János és Varga Viktóriát, akiknek neve lassan összeforr az összefogás szóval, hiszen mindig közös projektekben gondolkodnak.

Különleges gasztro- és zeneikaland a Radó-szigeten Győrben

Aki podcastunk után először hallana a kezdeményezésről, még hétvégéig kilátogathat a hangulatos és barátságos környezetbe az öreg, árnyas platánfák alá.

