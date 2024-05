A Széchenyi István Egyetem és a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség közös eseményén, a MEFOB Feszten tizenegy sportágban országos bajnokságot, kettőben pedig kupát rendeztek a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóinak április 30. és május 3. között Győrben. Az eseményt látványos körülmények között nyitották meg a szervezők az egyik központi versenyhelyszínen, a Győri Városi Egyetemi Csarnokban.

A négy nap során magas színvonalú mérkőzéseket, izgalmas futamokat láthattak az érdeklődők, népszerűsítve ezzel a sportolás fontosságát. A rendezvény fesztiváljellegét erősítette, hogy a sportolók a campuson felépített chill parkban kapcsolódhattak ki a versenyek között, míg az esti bulik a közös szórakozást szolgálták. A sportolói teljesítmények alapján valamennyi egyetem büszke lehet hallgatóira, 17 intézmény is elmondhatja magáról, hogy megnyerte valamelyik versenyszámot. A 13 sportág eredményeit összesítve a legtöbb aranyérmet a házigazda Széchenyi István Egyetem szerezte, szám szerint 21-et, megelőzve a 15-öt gyűjtő Pécsi Tudományegyetemet, a hat arannyal záró Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet és az öttel végző Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemet.

„Amikor két éve megszületett a MEFOB Feszt ötlete, még nem gondoltuk, hogy ilyen rövid idő alatt ekkora eseménnyé növi ki magát. Az érdeklődésre jellemző, hogy már 2022-ben négy évre előre elkelt a rendezés, Miskolc és Debrecen után Győrbe érkezett a programsorozat, ahol az eddigi legnagyobb sportfesztiválunkat szerveztük meg a Széchenyi-egyetemmel közösen” – fogalmazott Juhász Péter, a Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség főtitkára. Hozzátette, a házigazda intézmény mindent megtett azért, hogy a résztvevők számára emlékezetes legyen ez a néhány nap, hiszen kiváló rendezvényt tudhatunk magunk mögött. „A hallgatók által is egyre jobban várt programról van szó, amelynek legfőbb célja a sport népszerűsítése mellett a közösségépítés. Ehhez járulnak hozzá a színes programok mellett azok a versenyek, amelyeken az amatőr sportolók együtt vetélkedhetnek olimpikonokkal, Európa- és világbajnoki résztvevőkkel” – húzta alá a főtitkár.

„A sport igazi ünnepe volt rendezvényünk, ahol a szabadidős sportkedvelők és a legmagasabb szinten teljesítő hallgatók több sportágban találkozhattak, valós, új közösségeket építhettek, amelyre biztosan támaszkodhatnak civil életükben. Természetesen nagyon örülünk a kiemelkedő hazai győzelmeknek is, számos aranyérem, például a vízilabdás lányok elsősége engem is meglepetésként ért. A már szinte elvárt evezős és kézilabdás sikerek mellett ki kell emelnem még a lány futsalosok nagy fölénnyel megnyert aranyérmét, hiszen ebben a sportágban először indultunk. Úgy látom, ez a bajnoki cím szinte kötelez bennünket az ETO FC-vel közös, jól megtervezett folytatásra” – zárta összegzését dr. Gyömörei Tamás, az intézmény Sport- és Rekreációs Központjának igazgatója, a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete (SZESE) elnöke.

Az evezés – amelyben több jelenlegi és korábbi klasszis, köztük Szabó Bence (Széchenyi István Egyetem) Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes evezős, a MEFOB Feszt egyik nagykövete is rajthoz állt – hazai fölényt hozott, a győri egyetem öt számban is első helyezést szerzett. Emellett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem két, az Óbudai Egyetem pedig egy elsőségnek örülhetett. Az ergométeres evezés versenyszámaiban is öt aranyérmet gyűjtött a hazai különítmény, míg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem egy-egy elsőséget szerzett.

Vízilabdában a férfiaknál a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, míg a hölgyeknél a Széchenyi István Egyetem diadalmaskodott. Futsalban a nőknél ugyancsak a győriek, míg a férfiaknál a Debreceni Egyetem lett az első.

Asztaliteniszben közel száz versenyző, köztük a férfi és női Extraliga meghatározó játékosai, korábbi utánpótlás-válogatott versenyzők és felnőtt válogatott-kerettagok is elindultak. A Pécsi Tudományegyetem tarolt, a nyolc versenyszámból hétben nem talált legyőzőre, a nyolcadikban, vagyis az oktatói kategóriában másodikok lettek a Budapesti Gazdasági Egyetem mögött.

A rendkívül látványos cheerleading sportágban minden idők legnépesebb mezőnye jött össze: 13 egyetem 247 egyetemistája versenyzett 13 versenyszámban. Az izgalmakat fokozta, hogy Senior Pom Double és Senior Hip-Hop Double kategóriában is vb-kvalifikációért folyt a küzdelem. Összesítésben a pécsiek négy, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem három, a Debreceni Egyetem kettő, míg az ELTE Savaria Egyetemi Központ, az Óbudai Egyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egy-egy bajnoki címet szerzett.

Az idei évben jubilált az ultimate frizbi, mivel éppen tizedik alkalommal rendeztek MEFOB döntőt a sportágban. 11 egyetemi csapatban több mint 150 versenyző dobta a korongot, amelyben végül – a sportág történetében első nem fővárosi alakulatként – a Széchenyi-egyetem csapata bizonyult a legjobbnak. Röplabdában a nőknél a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, míg a férfiaknál a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem lett a bajnok.

A sakk MEFOB színvonalát magyar bajnokok, olimpikonok, 18 címviselő indulása emelte, amelyen a Budapesti Corvinus Egyetem kettő, míg a Széchenyi-egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem egy-egy elsőséget gyűjtött be. A sárkányhajó mindkét távján azonos eredmény született, 200 és 2000 méteren is a pécsiek nyertek, megelőzve a győri és a szegedi hajót.

Az idei MEFOB Fesztet a kézilabdadöntők zárták. A női és a férfi fináléban is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel mérkőzött meg a Széchenyi István Egyetem. A hölgyeknél az egriek nagy csatában nyertek, míg a férfiaknál az élvonalbeli bajnokságba frissen feljutó Győri ETO-Uni FKC csapatkapitánya, a MEFOB Feszt nagykövete, Lang Zalán vezérletével a házigazda győriek diadalmaskodtak.

Két sportágban nem országos bajnokságot, hanem kupát rendeztek. Szkanderben a házigazda győriek nyerték a legtöbb versenyszámot, szám szerint hatot. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói négyszer, míg az Óbudai Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyszer-egyszer állhatott a dobogó legfelső fokára. E-sportban ugyancsak kupát hirdettek, amelyben a Neumann János Egyetem szerzett elsőséget. A MEFOB Feszt részletes eredményei itt olvashatók.

A győri Széchenyi István Egyetem a képzeletbeli stafétát a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemnek adta át, hiszen a következő MEFOB Fesztet a jövőre századik évfordulóját ünneplő „TF” rendezi majd.