Három győri vendéglátóhely közösen szeretné emberekkel és jó hangulattal megtölteni a Radó-szigetet. A régóta felújításra váró csónakház mellett, a zenepavilon közelében három faházat állítottak fel a gasztronómiakedvelőknek.

- Számos eseményen találkozhattak már velünk a Radó-szigeten a vendégeink. Mivel nagyon szeretjük a helyszínt és mindig jó hangulat volt, tulajdonos társam, Józsi Erik arra gondolt, miért ne lehetne időszakos helyszínünk. Úgy érezzük, kissé elhanyagolta sziget, pedig Győr egyik ékszerdoboza lehetne. Szeretnénk ismét életet lehelni bele - fejtette ki Röck Kristóf, a Szomszéd bár tulajdonosa.

Fix itallappal készülnek, melyen megtalálhatók legkedveltebb alkoholos és mentes koktéljaik, limonádé, illetve hideg-meleg kávékülönlegességek is. - Gondoltunk a gyümölcsösebb, édesebb, fűszeresebb vagy savanykásabb italkedvelőkre is, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Egyedi kéréseknek is igyekszünk eleget tenni, a tőlünk megszokott minőségben, kicsit családiasabb környezetben - tette hozzá Kristóf.

- Külföldön és a fővárosban is nagy népszerűségnek örvendenek a parkokban található ételt-italt kínáló bódék, faházak. Sok fiatalt vonzanak, így ennek mintájára álmodtuk meg a RadóMatinét. A szomjoltók mellett az éhes szájakra is gondoltuk, így mi a grillételekért felelünk - mondta el Zölderdő Zsombor, a Souper-pasta and more étterem vezetője. Új koncepciót álmodtak meg, egyik nagy szenvedélyüknek is hódolhatnak ezzel. - Mindig is közel állt hozzánk az amerikai konyha és grillezni is imádunk, így hatalmas lelkesedéssel vágtunk bele az új szerelem projektünkbe - emelte ki Zsombor.

Fotó: Csapó Balázs

A faházban frissen sütik a hamburgerekbe a húspogácsát, emellett készül még taco, quesadilla és grill kolbászok is. A Lima Pub & Hostel pedig kézműves sörökkel, pannonhalmi borokkal és különleges röviditalokkal várja a kilátogatókat. - Nem áll tőlünk messze, hogy külső helyszínre költözünk. Számos győri és országos rendezvényen kitelepülünk, és hát a Radó ötletét hallva, örömmel csatlakoztunk - fogalmazott Deé János a Lima Pub tulajdonosa, aki azt is elárulta, hogy az első hétvégén is rengeteg pozitív visszajelzést kaptak, teltházzal működtek.

- Pénteken, szombaton délutántól estig, míg vasárnap kicsit rövidebb nyitvatartással várjuk az érdeklődőket. Aki esetleg nem a teraszaink valamelyikén, hanem egy pokrócon piknikezve, vagy a vízparton a naplementét nézve fogyasztaná el finomságainkat, azt is megteheti. Szeretnénk, ha gasztroélmények mellett ennek a csodás környezetnek a hangulatát is magukkal vinnék a helyiek - fűzte hozzá János.

Szeptember végéig időjárástól függően minden péntek, szombat vasárnap nyitva lesznek. Terveik szerint, a RadóMatiné nem egy szezonra szól, ha megkapják az engedélyeket jövőre egész nyárra kitelepülnek. Hétről hétre készülnek újdonságokkal, illetve tervben vannak tematikus hétvégék is, amelyhez az étel és italkínálatot is igazítják. Az aktuális ajánlataikról a vendéglátóhelyek Facebook oldalán lehet tájékozódni.