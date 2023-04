– A dolmányos varjú kicsit nagyobb, mint a vetési, és szürke dolmánya van, erről is megkülönböztethetők. Amiért van némi ellenérzésünk vele szemben, az az, hogy előszeretettel fosztja ki más madarak fészkét – mondta Antoni Gyula, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kisalföldi Csoportjának elnöke. – Kiszedi a tojásokat, feltöri és megeszi őket. Kifigyeli, hogy mikor hagyják magára a fészket, és máris ott terem. A múltkor is megfigyeltem éppen Győrben, hogy egy örvös galamb tojásai voltak a célpontjai. De akár ragadozó madarak tojásait is elfogyasztja, például a vércséét. Olykor látni, amint kergetik egymást a levegőben.

A szakember elmondta, hogy a vetési varjú állománya télen nő. Északról, főleg a Baltikumból, Oroszországból, Ukrajnából érkeznek hozzánk csapatok, hogy itt vészeljék át a hidegebb időt. De meglátása szerint évről évre kevesebben jönnek, talán már nem annyira hideg a tél ott sem, ahonnét érkeznek.

Fészket épít másoknak

A vetési varjak október közepétől május közepéig tartózkodnak nálunk. Pár évvel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy csak időszakosan, de ma már a város szélén találkozhatunk fészkeikkel, amely azt mutatja, náluk is tart az egész évben városba költözés folyamata. Terjeszkednek a városok, erre pedig a madarak (is) úgy reagálnak, hogy vagy eltűnnek, vagy alkalmazkodnak. Vannak fajok, amelyek kimondottan profitálnak az emberi jelenlétből, kihasználják az ebben rejlő lehetőségeket, amely viselkedés nagyon is jellemző a varjakra. A varjúfélék mind elképesztően intelligensek, ez is az oka, hogy több fajuk meg tudta vetni a lábát az ember mellett.

A gyep karbantartója

– A vetési varjú eredetileg pusztai faj. Okos, így rájött, hogy lakott területen biztonságosabb neki a ragadozókkal szemben, az ember is kevésbé tudja bántani – nyilatkozta Győrig Előd, az egyesület munkatársa. – Telepesen költ a többi varjúfélével ellentétben, akár több száz fészke is van egyben. Így viszont könnyebb volt gyéríteni, ám drasztikusan lecsökkent az állománya és ezért védetté kellett nyilvánítani. Mivel fészket épít, nagyon hasznos: sok más madár használja az elhagyott költőhelyeit, például az erdei fülesbagoly, a vörös és kék vércse.

Szép állat, szépen énekel

Még egy fontos szerepe van az ökoszisztémában: ahogy a táplá- lék után kutat, erős csőrével mikrosebeket ejt a gyepen, ami így meg tud újulni. Énekesmadár, so- kat énekel, csakhogy olyan hangsávban, ami sok embert zavar. Bár feketének látjuk őket, lilás-kékes színű, amely az ultraibolya tartományban különösen szép.

Kukáznak

A varjak, köztük a vetési varjú a növekvő példányszámú fajok közé tartozik. Ennek egyik oka jó alkalmazkodóképességük. Megtanultak például „kukázni”, vagyis a hulladék fontos táplálékforrásukká vált. A dolmányos varjak még az utcai kukákból is kiszednek egy-két falatot.