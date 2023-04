A könyvbemutatón köszöntőjében Nagy István agrárminiszter személyes hangvételű gondolatait osztotta meg Böröndi Lajosról. A szerzővel Tuba László beszélgetett, Vitéz Vilmos közreműködésével.

Böröndi Lajos 2007-2010 között készült naplójegyzeteit közreadó kötet (Feljegyzések a Hold túlsó oldaláról), egy vidéken élő értelmiségi ünnep- és hétköznapjait, személyes kapcsolatrendszerét, gondolatvilágának alakulását mutatja be, amelyben a politika mellett még a gasztronómia is helyet kap. A vaskos kötetet közel negyven oldalas „életinterjú” egészíti ki. Böröndi Lajos tanár, irodalom és kultúraszervező, lapszerkesztő, könyvkiadó, mind e mellett, vagy inkább mind e felett lírikus, költő is.

34 év alatt közel 20 verseskötete jelent meg.

A legújabb kötet (A végső kihallgatás) címében kétszeresen is negatív tartalmakat hordoz, amit jól kiegészít a fény-árnyék, fekete-fehér ellentétére építő könyvborító. Gondolatiságában, világképében méltó folytatása, betetőzése költői életművének.