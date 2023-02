A mosonmagyaróvári Lencse Gáborné javára a családsegítő szakember kért segítséget. Az asszonynál vastagbélrákot állapítottak meg, a kemoterápia és a sugárkezelés is megviselte egészségét, így dolgozni sem tudott visszamenni az 56 éves nő.

– Négy éve vették észre, hogy vastagbélrákom van. Egy évig jártam sugárkezelésre és kemoterápiára, ami nagyon megviselt. A hasfalamat, a veséimet és a tüdőmet is tönkretette, ugyan a vastagbéldaganatot összezsugorította – kezdi történetét Lencse Gáborné. Betegsége mellett próbált visszamenni munkahelyére, ahol előtte szakácsként dolgozott, de a szervezete nem bírta. Két éve rokkantnyugdíjas, 64 ezer forintból kell megélnie. Immunrendszere legyengült, folyamatosan betegeskedik.

Időközben élettársánál is vastagbélrákot fedeztek fel, ő most még kemoterápiára jár, látogatásunkkor is ott tartózkodott. A tüdejét is megtámadta a rosszindulatú kór.

– Az élettársam nyugdíja rámegy a lakásra, a hitelre és az emelkedő rezsiköltségekre, erre figyelünk, hogy ne maradjunk el semmivel. Az én rokkantnyugdíjamból kellene megélnünk, abból kifizetni a havi 25 ezer forintos gyógyszerszámlák mellett az étkezésünket is – panaszolta az asszony, megjegyezve, hogy jó gyermekei vannak, mert hol egy bevásárlással, hol a gyógyszerkiváltással vagy meleg étellel segítik őket.

A Kisalföld alapítványa olvasóink jóvoltából 200 ezer forinttal segíti a beteg asszonyt és élettársát.

– Nagyon szépen köszönjük a támogatást, amit elsősorban a számláink befizetésére fordítunk: amit lehet, előre kifizetünk, így több jut majd étkezésre – búcsúzott Lencse Gáborné.