A játék lényege, hogy manók költöztek a tanösvény mellé, az új lakók házainak színes ajtaját a fa tövében találják a túrázók. Ahhoz, hogy megtalálják az apró ajtókat, menjenek ki a Püspökerdőbe és olvassák el a tanösvény bejáratánál lévő mesét, amiből kiderül, merre rejtőznek a mókás ajtók. A játék célja megtalálni a 10 manó otthonának kapuját az erdőben, miközben játszva megtanulhatják és megfigyelhetik kicsik és nagyok a Püspökerdő növényeit és állatait. Vannak családok, akik már három-négy alkalommal is végigjárták az útvonalat, még szerencse, hogy a manók időnként elköltöznek, így mindig új izgalmak várják a lurkókat.

Csend és élmény az erdő mélyén

– Erdélyből származom, amikor Győrbe költöztem, két dolog ragadta meg a figyelmemet. Egyrészről, hogy milyen sok autó jár a Püspökerdőbe, másrészről pedig, hogy túrázó annál kevesebb – mondta el Csillagutas László. – Az elmúlt évek szigorításainak köszönhetően a járművek száma drasztikusan csökkent, így sokkal csendesebb az erdő. Talán túl csendes. Ezért találtam ki egy olyan játékot, ami a kisgyerekes családok számára is élménydússá teszi a természetjárást.

Az erdőgazdaság is a manók barátja

Először csak egyetlen kisajtó bukkant fel a tanösvényen, amihez további kilenc csatlakozott mostanra.

– Sokat próbálkoztam, többször végigjártam az útvonalat, keresve a legjobb helyeket. Az elején ágakból is ösvényt is csináltam az ajtókig, de rá kellett jönnöm, hogy ez így túl könnyű. Ezért áthelyeztem úgy az ajtókat, hogy egy kis kutatás, vizsgálódás kelljen a megtaláláshoz. A játékkal kapcsolatban a Kisalföldi Erdőgazdasággal is egyeztettem, ők segítettek abban is, hogy hogyan rögzíthetem úgy az ajtókat, hogy közben ne sértsem meg a fákat.

Először csak egyetlen ajtó bukkant fel a tanösvényen, amihez további kilenc csatlakozott. Fotó: Csapó Balázs



A mese a kulcs a tanösvény elején

A manók lakhelyét az találhatja meg, aki figyelmesen elolvassa a tanösvény elején kihelyezett rövid mesét.

– A történetből kiderül, hogy milyen növényeket, állatokat szeretnek a manók. Ez segít kitalálni, hogy az ösvényen található ötven tábla közül melyikek közelében érdemes bepillantani a fák mögé.

A manók néha költöznek

László hetente többször is ellen- őrzi munka előtt vagy után, hogy az ajtók a helyükön vannak-e. Emellett a manók minden hónapban kicsit odébb költöznek, hogy ne csak egyszeri élmény legyen a felkutatásuk.

Baglyok a játszótereken, mókusok a tónál

Nemrég a Bagoly Gézengúzok is leszálltak a győri játszóterekre. A tíz kis bagolyfióka-figura a város játszóterein várja, hogy a gyerekek észrevegyék őket.

A megtalálásukhoz a Bagoly Gézengúzok csoportban olvasható kis fejtörő ad némi segítséget.

– Ősszel szeretnék egy szervezett alkalmat is, amikor sötétben, zseblámpával járnánk végig a tanösvényt, szintén elrejtett állatfigurákat keresve. Természetesen végig az ösvényen maradva. Emellett ettől a héttől indul egy új útvonal Dunaszegen a Morotva- tónál, ahol a Mókus zsiványokat kutathatják fel a gyerekek – újságolta Csillagutas László.

(Örömmel adunk hírt a felfedezőkről, a fotókat a [email protected] e-mail-címre várjuk.)