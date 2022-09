A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. és a Manó Ajtók Facebook-csapata összefogásával manóajtókat helyeztek ki a győri Püspök-erdőbe, kalandot kínálva ezzel a kilátogató családoknak. Ezen az ötleten felbuzdulva a csornai Rita Crook és férje, Neil Crook is megalkotta a „barbacsi” erdő manóajtócskáit.

Először csak a gyerekeiknek szerettek volna izgalmas perceket okozni a kereséssel, a közösségi oldalon azonban futótűzként terjedt a kezdeményezés, és csak úgy záporoztak a kommentek, melyek a munkájukat dicsérték. Sőt, sokan fel is kerekedtek, hogy felleljék a „manólakokat”.

„A barbacsi erdőbe manók költöztek, számszerűen tíz család. Pici ajtajaik a fa tövében bújnak meg. A manókat lila sörényű unikornisok reptetik, így ha szeretnétek megtalálni az ajtókat, ott nézelődjetek nagyon alaposan, ahol lila »sörényszálat« láttok a fűbe, bokorba akadva” – osztotta meg a történetet Rita. Hozzátette: „Két manócsaládnak kismanóik születtek, elköltöztek egy nagyobb erdőbe, így tizenkét »sörényszál«, és tíz ajtó van.”

A kivitelezés nem volt nehézkes számukra, hisz Rita és Neil a vállalkozásuk kapcsán egyébként is fajátékok készítésével foglalkozik.

– Az úton haladva könnyen fellelhetők a manóházak, úgy gondoltuk, nem ad hozzá, ha nagyon el van rejtve. A gyerekeknek az ad élményt, ha megtalálják. Nagyjából egy kilométer hosszan helyeztük el a tíz kis ajtót – mondta az anyuka. Rita egyébként Csornán él angol férjével és két gyermekükkel, Milivel és Ábellel. A kisfiú lelkesen mesélte eddigi körútjaikat, kalandozásaikat. A gyerekeknek úgy tűnik, megunhatatlan a keresés öröme. Ám ezzel másoknak is örömet szereznek: – Nagyon jólesett a sok pozitív visszajelzést mindkettőnknek – emelte ki Rita. A közösségi oldalt látva sorra kerültek fel a fotók a felkutatott ajtókról. Ebből is látszik, elég egy jó ötlet, hogy fellendítse kicsit a turizmust.

– Fontosnak tartottuk, hogy a közelben legyen, olyan helyen, ami akár két keréken is könnyen megközelíthető. Gyerekkoromban sokat jártunk ebbe az erdőbe, szép emlékként őrzöm azt az időszakot. Ettől függetlenül is arra buzdítok mindenkit, hogy jöjjenek ki, akár csak egy séta erejéig. Az is nagy élmény a gyerekeknek. Mondjuk is nekik sokszor, hogy milyen csodálatos helyen lakunk, városban, ugyanakkor közel a természethez.