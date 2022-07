"Az interneten találkoztunk a lehetőséggel, hogy ingyenes vonatjegyre lehet pályázni, amellyel körbe lehet utazni az Európai unió országait. Áprilisban jelentkeztünk a DiscoverEU nevű pályázatra, ami során pár egyszerű kvíz kérdésre adtunk választ. Szerencsére a kiválasztottak közé kerültünk, és hárman elindultunk felfedezni Európát.

Július 23-án reggel indultunk Győrből. Bécsben szálltunk át egy Railjetre, ezzel mentünk tovább Csehországba.

Prágába 14 órakor érkeztünk, ahol egy Airbnb-s szálláson aludtunk. Mielőtt elfoglaltuk a szállásunkat, még volt időnk megnézni a Óvárosi főteret, ami pont útba esett.

A bejelentkezés után városnézésre indultunk. Megnéztük a Károly hidat, és a Várnegyedben is jártunk. Este elmentünk egy hangulatában középkort idéző fogadóba, ahol megkóstoltuk a helyi specialitásokat. A fogadóban élőzene volt és látványos tűzzsonglőrködéssel szórakoztatták a közönséget. Számunkra ez volt az este fénypontja. Ezután elmentünk vacsorázni az U Fleků nevű étterembe, mely a 19. század hangulatát idézi. Ez is egy hatalmas élmény volt.

A második nap megnéztük az Óváros látványosságait, meglátogattuk Anna királynő nyári palotáját és a Prágai várat is. Meglátogattuk a Szent Vitus székesegyházat, utána pedig a Parlamentet.

Este felsétáltunk a hegyre és megmásztuk a Petrin tornyot, ahonnan a gyönyörű naplementében nézhettük meg Prágát. Emellett sikerült megismerkednünk rengeteg velünk hasonló utazóval, akikkel jót beszélgettünk.

Ma szálltunk fel délben a vonatra, következő úticélunk Berlin, ahol ugyan nem alszunk, viszont 5 órát fogunk eltölteni, majd indulunk is tovább Hollandiába, Amszterdamba" - küldték el beszámolójukat az első napok élményeiről.