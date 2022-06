„Az elmúlt két évben, a járvány idején sem volt okunk panaszra, most is optimistán várjuk a nyarat” – kezdte Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere. Az északi part egyik legnagyobb, több mint háromhektáros, 300 méter hosszon nyúló vízparti fürdőjében az elmúlt években folyamatosan fejlesztettek a holtszezonban.

Beruházás évi 30 millióból

„Amikor kevesebb volt a pályázati lehetőség, akkor is a nyereségünk egy részét beruházásokra költöttük. Az elmúlt öt esztendőben jelentős sikereket értünk el a Kisfaludy-pályázaton. Így évente az önrésszel együtt körülbelül 30 millió forint értékben végezhettünk korszerűsítéseket. Most épp a mediterrán gyereköbölban hatalmas napvitorlákat feszítünk ki a kicsik és szüleik védelmében. Erre szükség is van, az UV-sugárzás a legforróbb napokon egyre erősebb. Emellett többek közt meghosszabbítottuk az úszóstégünket, az ingyenesen igénybe vehető WIFI-hálózatunkat is modernizáltuk. A közvilágítás pedig az idei szezontól már a kemping kapujáig ér a strandon” – hallottuk a településvezetőtől.

A balatoni strandok a járványügyi veszélyhelyzet életben maradásáig nem emelhetnek a belépőjegy áraikon, július elsejétől azonban várhatóan lesz erre lehetőségük, s a fenntartók, üzemeltetők többsége élni is fog ezzel. „Nőttek a költségeink, a strandon dolgozó kollégáinknak pedig szeretnénk jobban megbecsülni a munkáját. Így ha emelhetünk júliustól, akkor a felnőtt belépők napi ára 1500, míg a nyugdíjas és diák tiketteké 1000 forint lesz” – közölte Hebling Zsolt.

Az északi parton az egyik legnagyobb strand az alsóörsi több mint háromhektáros területével. Fotó: Bánkúti Sándor (MW-archívum)

Bővítették Fa Nándor stégjét Csopakon

Lapunk információi szerint a szóban forgó tarifák nagyrészt megegyeznek a többi közkedvelt északi strand – leszámítva a balatonfüredi plázsokat – „árpolitikájával”. A győriek körében szintén népszerű balatonalmádi Wesselényi strandon is várhatóan 1500 forintot kérnek majd a felnőtt jegyekért júliustól, igaz, mindkét helyen adnak kedvezményeket heti bérletek esetében.Csopakon május 28-án nyitották meg a szezont. „Ezen a héten már egyre több vendéget köszönthettünk, ígéretes a kezdet. Bízunk benne, hogy remek szezonban lesz részünk, sok üdülő családdal” – mondta Béndek Edit.

A csopaki strand vezetője hozzátette: bővítették azt a vízen úszó stéget, amelyet még a legendás magyar hajós, Fa Nándor tervezett. Csopakon az egyszeri belépésre jogosító felnőttjegy 1600, a diák- és nyugdíjas- 1000, míg a családi jegy (két felnőtt, négy gyerek) 5000 forintba került tavaly. Ezek az árak június végéig maradnak; ha lesz rá módjuk, akkor pár száz forinttal emelnek a hangulatos településen. A tervek szerint júliustól 1900 forintot fizetünk majd a felnőtt napijegyekért Csopakon.

Strandolás Csopakon. Fotó: Huszár Gábor

Strandszínház és kertmozi a Lidón

A vonyarcvashegyi Lido strand évek óta a legmagasabb minősítést, azaz öt csillagot kap a Kék Hullám Zászló strandversenyen. A tavaly két különdíjat is besöprő fürdőben azon dolgoznak, hogy a szezont minél jobban kitolják, s egész évben rekreációs központként működhessen a létesítmény.„Nem csak nyári élményekben gondolkozunk, szeretnénk egész évben találkozási pontot kínálni a családoknak” – tudtuk meg Pali Róberttől. Vonyarcvashegy polgármestere kiemelte: a plázs játszóterét interaktívvá építették, strandszínházat alakítottak ki és kertmozi is várja a pihenni vágyókat a Keszthelyhez közeli nagyközségben.

Felvételünkön a vonyarcvashegyi gyerekbirodalom egyik vízi részét láthatják. Fotó: Péter B. Árpád (MW-archívum)

A vízisí és wakeboard (extrém sport, amely a snowboard, a vízisí és a szörf ötvözetéből született – a szerk.) pályájáról is híres vonyarci Lidón nem emelik a belépődíjakat idén. A napi felnőtt belépők maradnak 1000 forintosok, míg a délután öt és hét óra között érkezők olyan 500 forintos tikettel léphetnek a strand területére, amelyet „elfogyaszthatnak” a büfékben. Ez az ajánlat balatoni mércével is közel áll egy korsó ingyensörhöz.