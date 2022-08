„Sok szakmai tapasztalatot szerezhetnek a lányok idén nyáron, nagyszerű mentorok segítségével kapnak gyakorlatik képzést, legyen szó a kamera előtti mozgásról vagy éppen a helyes táplálkozásról. Szeretnénk azonban, ha megtapasztalnák azt az örömöt is, amit egy ilyen jellegű megmozdulás adhat. Biztos vagyok benne, hogy többen közülük néhány éven belül a hazai modellszakma elismert tagjai lesznek, szeretnénk, ha az az emberség és jóság, ami még most bennük van, egy életen át velük maradna. Ehhez pedig elengedhetetlenek ezek az értékes élmények is” – fejtette ki Lipcsei Betta, a Miss Balaton koordinátora.

Balogh Eleni 2019 óta a Miss Balaton regnáló királynője, de most szombaton, három év után tovább kell adni majd a koronát valakinek a 12 lány közül. A menhelyre is boldogan elkísérte őket, párjával néhány éve ők is otthont adtak egy kiskutyának. „A szívem szakad meg, amikor gazdátlan kutyákat látok, legszívesebben mindegyiket hazavinném” – árulta el a négylábú védenceket simogatva.

„A Miss Balaton csapata által felajánlott pénzt a gondozásunkban lévő kutyák állatorvosi költségeire: műtétekre, ivartalanításra, oltásaira és chipezésére szeretnénk költeni. Évente közel 500 kutya kerül be hozzánk és tőlünk gazdához. Ez a támogatás egy havi teljes orvosi számlánkat fedezi, mely hatalmas segítség" – mondta el Vörös Zsuzsa, a Siófoki Állatvédő Alapítvány elnöke.

A Miss Balaton augusztus 13-i, balatonfüredi döntőjének élő közvetítése 21:30-tól online bárki számára megtekinthető.

További információk a Miss Balaton social media felületein és a www.missbalaton.hu-n