Három éves kora óta néptáncol

„A nevezésemmel azt bizonyítottam be, hogy a klasszikus modell alkatú, nagyon vékony lányok mellett is labdába lehet rúgni hazánk egyik legnívósabb szépségversenyén. Én sokkal inkább vagyok sportos, izmos felépítésű, ezek az adottságok a múltamnak köszönhetők. Három éves korom óta táncolok Győrújbaráton, a mai napig aktív tagja vagyok a Csobolyó Néptáncegyüttesnek. Emellett imádok lovagolni, s korábban kicsit a légtornába is belekóstoltam” – hallottuk Bogitól, akinek álma, hogy felnőttként gyerek- vagy sportpszichológusként dolgozzon.

Az élmény a lényeg

„Biztos vagyok benne, hogy élmény lesz a Miss Balaton döntője. Nincs veszítenivalóm, már most nyertesnek érzem magam azzal, hogy döntőbe jutottam, hisz ott lehetek a legszebbnek ítélt lányok között. A szépség nagyon szubjektív fogalom. Így ki tudja, megeshet, hogy a döntő eredményhirdetésekor is kellemesen csalódom majd. Célként annyit tűztem ki, hogy hozzam ki magamból a legtöbbet a finálé napján” – zárta szavait Boglárka.

A Miss Balaton felkészítő tábora jövő hétfőn kezdődik, míg a 12 fős finálét augusztus 13-án, szombaton rendezik Balatonfüreden. A mezőnyben lesz a szintén győri Németh Vivien és Czepek Kata is, akiről hamarosan szintén közlünk színes írást.