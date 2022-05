Vadaspark 2 órája

Állatkerti kalandon a diákok Kisfaludon

Az önkéntes munka jó annak is, aki adja, annak is, aki kapja. Ha egy állatkertről van szó, még talán szórakozási lehetőséget is rejt a segítőknek, akik ezúttal egy ökoiskola diákjai voltak, a fogadó pedig a Kisfaludi Vadaspark és annak lakói.

A Fejér megyei ökoiskola diákjai önkéntes munkával segítettek a Kisfaludi Vadasparkban.

– Egy apró falu kis iskolája vagyunk Fejér megyében. Az ökoiskola vidéki fekvése és a természethez való közelsége miatt különösen nagy szerepet játszik az életünkben a természet megismertetése, az állatok védelme. Mivel viszonylag elszigetelt helyen vagyunk, szerettük volna a kapcsolatainkat bővíteni, így Nagy Antalnak, a Magyar Természettudományi Múzeum kollégájának az ajánlására kerestük fel a Kisfaludi Vadasparkot. Nagy örömünkre szívesen fogadtak bennünket. Reméljük, sikerül egy kölcsönösen előnyös kapcsolatot kialakítani, a jövőben évente egy-két alkalommal önkéntes munkával segítenénk az állatkert működését – mondta a Fatimai Boldog­asszony Általános Iskola és Óvoda dolgozója, Boros Tamás zoológus, biológiatanár. A 2016-ban megnyílt Kisfaludi Vadaspark hazánk egyik dinamikusan fejlődő magán­állatkertje. A szakmai fejlődés fontos állomása volt 2022. március elseje, amikortól a vadaspark és a Magyar Természettudományi Múzeum között együttműködési megállapodás jött létre, melynek keretein belül Nagy Antal, a múzeum közművelődési osztályvezetője látja el a kisállatkert szakmai tanácsadói és zoológusi feladatait. A közeljövőben elkészül a vadaspark információs táblarendszere, ezenkívül szakvezetéses séták keretein belül is megismerkedhetnek majd a vendégek a park állataival. A Kisfaludi Vadaspark a kezdetek óta törekszik a látogatók számára érdekes látványt nyújtó társas kifutók kialakítására, ritkán látható állatok beszerzésére. Magyarországon jelenleg csak itt látható például nilgau antilop vagy a kuriózumnak számító tyúklúd. A legnépszerűbbnek a fehérpamacsos selyemmajmok számítanak, de a látogatók tetszését biztos elnyeri majd a különleges afrikai antilop, a szitatunga, a rókamanguszták és a szurikáták örökmozgó csapatai, a fenséges koronás darvak, nagy marák és utóbbiak legközelebbi rokona, a Kisfaluddal együtt mindössze két hazai állatkertben látható kis mara. Keresztes Krisztián gyűjteményi vezető a tervekről elmondta, komoly szakmai előrelépés, hogy majmok kerülnek az állatkerthez, három fajjal is találkozhatnak majd a látogatók. – Az elsők az egyelőre kihelyezésben és karanténban lévő madagaszkári félmajmok közé tartozó gyűrűsfarkú katták voltak. Igazi nemzetközi összefogásnak, rengeteg szervezőmunkának köszönhető az ittlétük. Az ausztriai Salzburg Zoo, valamint Schönbrunn Zoo és a hazai miskolci állatkert adományaiként egy tenyészcsapatot állítottunk össze – megtisztelő ezekkel a tradicio­nális intézményekkel együtt dolgozni. Másodikként a miskolci állatkertből érkeztek a Dél-Amerikában őshonos, karmosmajmok közé tartozó fehérpamacsos selyemmajmok. Az ott végzett sikeres tenyésztői munka eredményeként elszaporodó fiatal hímekből összeállított négyfős csapatot fogadtunk be. Őket a látogatók már láthatják is. A kifutójukat törpemarákkal osztják meg, de tervben van még egy közepes testű papagáj bemutatása is, s törekszünk az élőhely típusú társas kifutók kialakítására. Végül meg kell említeni az ugyancsak Dél-Amerikában élő, csuklyásmajmok családjába tartozó mókusmajmokat. Velük kapcsolatban óriási sikernek könyvelhetjük el, hogy az EAZA (Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége) partnerlistára vette a kisfaludi állatkertet és engedélyezte a faj tartását, tenyész­tését. – A távlati terveink pedig végtelenek. A közeljövőben a növénygyűjtemény megóvása mellett szeretnénk az állatkert területét jelentősen bővíteni, ennek velejárója lesz sok olyan faj bemutatásának lehetősége, amelyek eddig csak a legmerészebb álmainkban szerepeltek. Ezt majd szépen sorjában ismertetjük.

