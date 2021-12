Ahogy kezdték, úgy zárták az évet a Kapuvári ÍzvadÁszok: jótékonykodással. A szeretet ünnepén is adtak. A mosoly mellé, mint mindig, most is finom étel dukált, legutóbb december 25-én a fővárosban főztek a szegényeknek a terézvárosi templomban. Az egész évüket áthatotta ugyanakkor az adakozás, mellette pedig sikert sikerre halmoztak a főzőversenyeken. Magyar László, aki immár nemcsak az egyesületnek, de augusztus óta a Győri Egyházmegyei Katolikus Karitász Kapuvári Csoportjának is a vezetője, a Kisalföldnek elmondta: szakmailag és a jótékonyság terén is eredményes évet zártak, ami további erőt ad a folytatáshoz.



Ha minden egyes jó cselekedetüket nem is, néhány fontosabb momentumot kiemelünk a Kapuvári ÍzvadÁszok Gasztronómiai Egyesület életéből, kezd- ve mindjárt az év elejével: – Vízkeresztkor az elmaradt római főzés kapcsán tartottuk szeretetfőzést Kapuváron – mondta Magyar László, hozzátéve, mivel a legtöbben decemberben jótékonykodnak és a rászorulók körében ez a hónap is nehézkes, így ezentúl janu- ár elején tartanak melegétel- osztást.

Februárban az egykori Gulyás Csárda híres ételeiből készítettek online bemutató főzést, de a csárda hangulatát egy nyári rendezvényen ismét megidézték. Elérkezett a tavasz, és a csapat újabb jó ötlettel állt elő: – Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idejének menüsorát állítottunk össze a Pilvax kávéház étlapjáról – mondta az érdekes feladatról az egyesület vezetője.



A Kékfény Securityvel együttműködve áldozatos munkájukért hidegtállal fejezték ki köszönetüket a kapuvári kórház munkatársainak, finom falatokkal lepték meg a kapuvári mentőállomás dolgozóit, megvendégelték támogatóikat, barátaikat.

Tavasszal online formában, nyáron már személyes jelenléttel zajlottak a főzőversenyek, melyekről rendszerint arany minősítéssel, első helyezéssel tértek haza. Programok sokaságán készültek ízletes ételekkel a résztvevőknek, legyen az akár gyereknapi palacsintasütés, egyesületi, idősek napi összejövetel vagy épp fesztivál.



A feleségével, Magyarné Pócza Katalinnal végzett karitatív tevékenységük szorosan összefügg az újabb kinevezéssel: Radó Tamás atya lelki vezetésével megalakult ugyanis a Győri Egyházmegyei Katolikus Karitász Kapuvári Csoportja, vezetőjének Magyar Lászlót választották meg.

– Ezúton is hálásan köszönöm Tamás atya és László atya támogatását, segítségét és közreműködését, valamint az önkénteseink áldozatos munkáját – jegyezte meg. – Egy gasztronómiai tekintély és kedves felesége is meglátogatott bennünket, Csetneki László, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Heves és Nógrád megyei elnöke, a Szabadtűzi Lovagrend kancellárja volt a vendégünk, akivel fontos szakmai beszélgetést is tartottunk – emelte ki Magyar László.



Nem maradt el a húsvéti tartós élelmiszerek házhoz szállítása, ahogy az újabb főzés sem, a konyhán 170 adag meleg étel készült. Szent Márton napján ludaskásával kedveskedtek Kapuváron a rászoruló családoknak. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére 31 családnak 87 adag frissen készített húsos tésztát vittek házhoz.



– Mikuláskor édességgel leptük meg a gyermekeket. Az idei évben a jószerencse úgy hozta, hogy nagycsaládos szülőknek és egyedül élőknek némi tartós élelmiszert is tudtunk ajándékozni. December közepén a segítőink bevonásával elkezdtük a tartósélelmiszer- csomagok összeállítását és házhoz szállítását, nagyjából 250 kilogrammnyit osztottunk szét, amiből ez alkalommal öntésmajori családokhoz is juttatunk – beszélt az ünnepi akciójukról, amit kiegészítünk a legutóbbi jótéteményükkel: – Karácsony napján, december 25-én a fővárosban főztünk a szegényeknek a terézvárosi templomban.

A tavalyi év kivételével 2015 óta minden karácsonyunkat a szegények között töltjük Budapesten, ezúttal gombás szeletet tálaltunk rizzsel. Ne feledkezzünk meg a szeretetládáról, mely nagy sikerrel működik, és egész éven át kiszolgálja a szerényebb körülmények között élő embertársainkat. Az év eleji római szeretetfőzésünk a szigorítások miatt elmarad, az enyhítések ismeretében ezt akár év közben is pótolhatjuk. Szakmailag és a jótékonykodás terén is eredményes évet zártunk, ami erőt ad a folytatáshoz – mondta végül Magyar László, aki boldogan újságolta, hogy tavasszal nagyszülői örömök elé néz.