– Egy év telt el azóta, hogy bemutattátok a ,,Ránk talál” című karácsonyi dalt. Milyen népszerűségnek örvend?

MÁ: – Pont egy évvel ezelőtt jelent meg ez a bizonyos első, közös karácsonyi dalunk, melyet Tihanyi Dániel barátunkkal közösen alkottunk. Már a tavalyi évben is több rádió játszási listájára felkerült. Többek között a Győr+ Rádióban is bemutathattuk. Mindenütt nagy örömmel fogadták a dalt.

MT: – Idén, Dandó Zolika zenész barátunk jóvoltából új köntöst kapott. Frissebb, populárisabb hangzásvilága lett.

MT: – Mindegyik koncert más és más miatt volt csodálatos. A komáromi kültéri, forraltbor -és mézeskalács illatú forgatagában könnyedebb hangulatú műsort adtunk. Sok ismerős arc mosolygott vissza ránk és énekelték velünk együtt a karácsonyi dallamokat.

MÁ: –A sarkadi református templomban adott koncertünk meghittebb, bensőségesebb volt. Szeretteink, barátaink jelenléte emelte az est fényét. A lelkünk megtelt szeretettel. Felvidéken is megörvendeztettük az ünneplő közönséget. Győrben pedig a városháza dísztermében, a ,,Mindenki karácsonya” rendezvényen énekelhettük a legszebb téli és saját szerzeményeket. Felemelő délután volt.

– Az év vége mennyire sűrű számotokra? Gondolom nem unatkoztak.

MÁ: – Két ünnep között a Győri Nemzeti Színházban szinte minden nap játszom, többek között az Oliver és az Esőember előadásokban egészen december 31-ig. A Szilvesztert Felvidéken töltöm.

MT: – Engem Az elátkozott királylány, valamint a Meseautó musical comedy előadásban láthat a közönség Komáromban. Az év utolsó napja pedig az idén is munkával telik.

– A sok munka mellett tudtok készülni az ünnepekre?

MÁ: – A lelkünk már jóval korábban készül a karácsonyra. A ráhangolódás a szívünkben már az adventi műsorunk összeállításakor elkezdődött. Azóta pedig folyamatosan tart. Én Szenteste délelőttjén készítek mindent, hiszen december 23-án még Győrben játszom. Sütés-főzés, karácsonyfa díszítés, ajándékok becsomagolása. Ezek szinte minden évben az utolsó pillanatra maradnak.

MT: – Hála Istennek az idei december is nagyon sűrű, ezért most is nagy logisztikát igényel a teendők szervezése. A Szentestét otthon töltjük, karácsony másnapján pedig a családomhoz utazunk.

– Melyek az újévi tervek és célok?

MÁ: – A meglévő darabok mellett 2024-ben, még az idei évadban két új bemutatóm lesz a Győri Nemzeti Színházban. Szépen körvonalazódik a nyári időszak is fellépésekkel, előadásokkal, koncertekkel. ,,A lelkünk együtt csavarog” c. duettműsorunk pedig továbbra is repertoáron marad.

MT: – A saját produkciómat – melynek többek között Ágnes is része–, szeretnénk jövőre megünnepelni egy nagyszabású, jubileumi, zenekaros koncerttel. A Mészáros Tamás produkció éppen tíz éve indult útjára. Hálás vagyok, hogy olyan kollégákkal dolgozhatunk együtt, mint Varga Miklós, Csengeri Attila, Szikora Róbert, vagy Szolnoki Péter.