Mutatjuk az idei tarifákat a Dunakapu téri jégpályán - fotók

Nyitány jégvarázslattal



Pénteken 18 órától "Karácsonyi álomutazás" címmel ünnepi történetét adnak elő a Dunakapu téri jégpályán. Előtte, 17 órakor tartják az adventi fénygyújtást a Széchenyi téren. Figyelem! Mindkét helyszínről élő képpel tudósít a kisalfold.hu.

Azszomszédsága miatt ezúttal a tér más pontjára helyezték a korcsolyapályát, közel a szökőkúthoz. Ennek nincs jelentősége, a két attrakció jól megfér egymás mellett. A jégpálya építése három héten át zajlott. A korábbiakhoz képest azért tartott hosszabb ideig, mert az új helyszínnek meg kellett teremteni a technikai feltételeit.A jegyárak kicsit nőttek tavalyhoz képest: már advent idején a gyerek belépő 700, a felnőtt 1000 forintba kerül. Ez a tarifa marad az év végi ünnepek után jövő januárban, februárban is. Az elmúlt három szezonban a karácsonyt megelőző hetekben egységesen 500 forint volt a tikettek ára, majd ezt emelték 700 és 1000 forintra az újévben.A pálya hétfőtől péntekig 10-20 óra között, hétvégén 10-22 óra között tart nyitva. Minden páros órában engedik jégre a korcsolyázókat, másfél órát mozoghatnak, majd fél óra karbantartás következik.Az iskolai csoportok továbbra is számíthatnak az 500 forintos kedvezményes jegyárra. Legutóbb decembertől január végéig több mint 2000 diák élvezte a korcsolyázást Győr szívében. Érkeztek iskolai osztályok - a teljesség igénye nélkül - Mosonmagyaróvárról, Kapuvárról, Tétről, Nyúlról, Mosonszolnokról.Az iskolások kedvéért volt, amikor reggel 7-kor nyitották a pályát. A "korai kezdést" most is választhatják a diákok. A belvárosi korizással a kellemest a hasznossal kapcsolhatják össze: kiválthatják a mindennapos testnevelést a téli sporttal. Azok az iskolák, akik eddig nem jártak a Dunakapu téri jégpályán, a következő telefonszámon jelentkezhetnek, érdeklődhetnek: 30/574-5606."Szerveznek egyéni oktatást idén?" – kérdeztük. "Igen, szombaton és vasárnap 9 és 10 óra között tanulhatnak oktató segítségével korcsolyázni mind a kicsik, mind a felnőttek" – válaszolta Szarvas Zoltán, a jégpályát üzemeltető Győri Jégsportért Alapítvány tagja. Az oktatás 500 forintba kerül alkalmanként, korcsolyát bérelni 1,5 órás turnusra 1000 forintért lehet. Összesen 150 pár korcsolya kölcsönzésére van lehetőség.Tavaly többször volt rá példa, amikor alig lógott szabad korcsolya a falon. Ez sokat mond a pálya népszerűségéről. Az üzemeltetők figyelnek arra, hogy 200 embernél több ne tartózkodjon a pályán egyszerre. 10 óra és 17 óra között általában kevesebben koriznak a Dunakap téren, ilyenkor érdemes kisgyerekekkel jönni.