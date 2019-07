Kisalföld a vásárlókért - Most a csomagátvételről kérdezhetnek olvasóink

A webáruházból rendelt csomagot és annak kibontását érdemes fényképekkel, videóval dokumentálni. Fotóillusztráció: Dreamstime

Ha a csomag látszatra sértetlen, a futár munkája véget is ért. Egyre több olyan webshop van azonban, amely úgy szerződik a futárcéggel, hogy a fogyasztó kérésére munkatársuk a kibontást is megvárja. Ez egy nagyszerű megoldás, hiszen, ha gond van a termékkel, egyből lehet jegyzőkönyvezni, vagy akár azonnal vissza is küldhetjük az árut. Már a rendelésnél érdemes utána nézni, hogy a kiszállítás ebben a formában történik-e. Ha van ilyen kikötés, akkor hiába szedné a lábát a kézbesítő az átadás után, ha megkérik rá, meg kell várnia, amíg ellenőrizzük a szállítmányt. Ilyenkor azt biztos meg tudja nézni, hogy nem törött például a tévé képernyője, azt a típust kapta-e, amit megrendelt. Persze azt nem tudjuk kipróbálni, működik-e.



Ha a futár által kiszállított csomag átvételekor nem volt módja rá vagy elfelejtette a kézbesítő jelenlétében ellenőrizni a megvett terméket, akkor sincs veszve minden. Ilyenkor az átadott csomagot és annak kibontását érdemes fényképekkel dokumentálni, minél részletesebben. Úgynevezett unboxing, kicsomagoló videót is készíthet, ez tökéletes módja az átvételi állapot rögzítésének, és az esetleges későbbi viták esetén jól használható bizonyíték lesz a kezében. Minden nagyobb értékű csomagnál ezt az eljárást érdemes követni.

A csomagátvétel, a futár általi kiszállítás témájában a leveleket július 12-én délig várjuk a rimanyi.zita@lapcom.hu e-mail címre és a szerkesztőség postacímére (9002 Győr, Pf. 28). A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat szakértői válaszolnak a fogyasztóvédelmi kérdésekre, tanácsaik lapunkban jelennek meg.

A webáruházas megrendelést követő izgalmas várakozás csúcspontja, amikor átvesszük a futártól a csomagot. Nem elhanyagolható, ilyenkor mit teszünk és mit nem, ennek hosszú távra kiható, zsebbe vágó következménye lehet. Jó tudni például, hogy az esetek többségében a kiszállító harmadik félnek számít, azaz a vásárlással kapcsolatos ügyek nem tartozna rá, csak a csomagnak a megadott címre eljuttatásáért felel. Tehát, ha menet közben megsérül a csomag, azért a szállító a felelős, egyebekben nincs köze az ügylethez. A téves szállításból adódó problémánkat, ha nem azt kaptuk, amit megrendeltünk, és a jótállás körébe tartozó hibák miatti igényünket nála nem intézhetjük el. Viszont a csomag épségéért felel a futár. Ezt is íratja alá velünk: „sértetlenül átvettem".