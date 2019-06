Dunai hajóbaleset: az este megtalált áldozat magyar, adatokat törölt telefonjáról a szállodahajó kapitánya

Az egyik megtalált áldozat magyar

Újabb holttest került elő a fővárosban

Szlovák segítséggel gyorsítják a Duna apadását



Szlovák segítséggel gyorsítják a Duna apadását, ez segítheti a múlt heti hajóbaleset roncsának kiemelését - jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője csütörtök este az M1-en.



Siklós Gabriella elmondta: az OVF kezdeményezte a szlovák vízügynél, hogy a Duna vízhozamának részleges visszatartásával segítsék az árhullám apadásának meggyorsítását.



A megállapodás szerint a hidrológiai előrejelzések függvényében, egy megbeszélt időpontban négy órán keresztül ezer köbméter vizet tartanak majd vissza Szlovákiában. Ettől azt várják, hogy a Duna magyarországi szakaszának apadása átmenetileg felgyorsul - fejtette ki a szóvivő.



Így a Clark Ádám úszódaru hamarabb közelítheti meg a múlt szerdai hajóbaleset helyszínét, és kezdheti meg a hajóroncs kiemelését.

Érdnél is előkerült egy holttest

Szakértő: Magyarország legképzettebb ipari búvárai dolgoznak a mentésen



Magyarország legképzettebb ipari búvárai dolgoznak a Hableány kiemelésének előkészítésén, akik minden nap életüket kockáztatják - mondta Nyíri István, a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke csütörtök este az M1 aktuális csatorna esti műsorában.



Hangsúlyozta: egy búvár 70 kilogramm felszerelést visz magával, így saját súlyát is számolva mintegy 150 kilogrammot kell mozgatnia, miközben a vízben nem lehet látni, és csak a kezükkel tudnak tapogatózni.



Ez a helyzet nagyon kimeríti őket, ezért azt kérik: ne zavarják a munkájukat sajtómegkeresésekkel, szakértői kommentárokkal - mondta az elnök hozzátéve, az országban nincs egy tucatnál több olyan merülő búvár, akit ilyen körülmények között le lehet engedni és élve ki lehet hozni a vízből.

TEK: a roncs kiemelésének előkészítése zajlik

Újabb holttest került elő a fővárosban

Ügyészség: adatokat törölt telefonjáról a szállodahajó kapitánya

Kotrógép egy hajón a hajóbalesetben elsüllyedt Hableány turistahajó közelében a Margit hídnál a Margit hídnál 2019. június 6-án.

Fotó: MTI

Ujjlenyomat alapján azonosítják az áldozatokat

Kim Bjung Ho, a helyszínen dolgozó áldozatazonosító (DVI) csoport dél-koreai vezetője, az Interpol dél-koreai irodájának vezetője (k) beszél a dunai hajóbaleset áldozatainak azonosításával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón a Margitszigeten.

Fotó: MTI

10-15 percet lehet víz alatt tölteni a jelenlegi körülmények között

A roncs kiemelésének kockázatairól beszélt a szakember

Bóják a Kitűző V. hajó fedélzetén a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó közelében a Dunán, a Margit hídnál 2019. június 5-én. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Korábbi cikkeink a témában:

Azonosították a múlt heti dunai hajóbaleset két, a vízből csütörtökön kiemelt halálos áldozatát, egyikük dél-koreai, másikuk magyar - közölte a rendőrség este a police.hu honlapon. A bejelentés szerint a délelőtt Érd térségében kiemelt áldozat egy dél-koreai nő, a hajó egyik utasa volt. A Szabadság híd környékén este kiemelt férfi magyar, ő a hajó legénységéhez tartozott. A kutatásban részt vevők továbbra is keresnek még 8 dél-koreai utast és a hajó magyar legénységéből egy embert a Duna teljes déli szakaszán - áll a közleményben.Ismét előkerült egy holttest a Dunában Budapesten - jelentették be az M1 aktuális csatorna csütörtök esti Híradójában.Az M1 információi szerint a holttest a Bálna közelében került elő.A Hableány sétahajó május 29-én este süllyedt el a Margit híd közelében, miután összeütközött a Viking Sygin szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét embert sikerült kimenteni.Azóta több holttest előkerült, valamennyien dél-koreaiak. A csütörtökön Érdnél talált ember azonosítása még folyamatban van, ő lehet a tragédia 18. áldozata. Ha róla és a Bálnánál előkerült holttestről is bebizonyosodik, hogy a hajóbalesetben halt meg, akkor még 9 embert keresnek.Érdnél is előkerült egy holttest, azonosítása még tart, de vélhetően a dunai hajóbaleset áldozata - közölte a rendőrség csütörtökön az MTI-vel.Ha bebizonyosodik, hogy a csütörtökön előkerült holttest is a hajóbaleset áldozata, akkor még 11 embert keresnek.Már zajlik a Hableány kiemelésének előkészítése a Terrorelhárítási Központ (TEK) koordinálásával - jelentette be csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón a TEK társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának vezetője.Jasenszky Nándor közölte: a búvárok azokat az emelési pontokat alakítják ki a hajó alatt, amelyeken keresztül a Clark Ádám úszódarura akarják rögzíteni a roncsot. Várhatóan mire ezzel végeznek, az úszódaru is a helyszínre érkezik, és megindulhat a Hableány kiemelése.A munkálatok a meghatározott rendben zajlanak, számos szakma képviselőinek közreműködésével. Szerdán és csütörtökön a kiemelés műszaki elkészítése zajlott: olyan füleket és rögzítési pontokat alakítottak ki a búvárok a hajótesten, amelynek segítségével drótkötelekkel egy pontonhoz lehetett rögzíteni a roncsot - tette hozzá.Újabb holttest került elő a fővárosban a múlt szerdai dunai hajóbaleset áldozatai közül - közölte a rendőrség csütörtökön délután a honlapján.A közlemény szerint a holttestet szerda éjszaka a Szabadság híd környékén találták. Azonosítása megtörtént. Az eddig eltűntként keresett férfi a hajóbaleset tizenhatodik dél-koreai áldozata.A kutatásban részt vevők a Duna teljes déli szakaszán továbbra is keresnek még 10 dél-koreai utast és a hajó 2 tagú magyar legénységét.A nyomozás adatai szerint a szállodahajó kapitánya a dunai hajóbaleset után adatokat törölt a telefonjáról - közölte a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-vel. Megerősítették továbbá azt a sajtóhírt, hogy áprilisban Hollandiában is okozott balesetet a múlt szerdai baleset ügyében meggyanúsított hajóskapitány.Kifejtették: a Fővárosi Főügyészség az Eurojust magyar nemzeti tagján keresztül szerezte be azt a hivatalos információt, hogy a Hollandiában idén április 1-jén balesetet okozó hajó kapitánya és a jelen ügyben gyanúsított kapitány ugyanaz a személy, őt Hollandiában is gyanúsítottként vonták felelősségre.Ezen tényekről az ügyben eljáró Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség, az óvadékról szóló bírósági határozat fellebbezése indokolásának kiegészítésében, a bíróságot még csütörtökön tájékoztatja, és a letartóztatás indokaként a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozására is hivatkozik - tették hozzá.Közölték továbbá azt is, hogy a fővárosi főügyész - a legfőbb ügyész egyetértésével és engedélyével - a Duna budapesti szakaszán történt vízibaleset ügyében 5 ügyészből, illetve alügyészből álló ügyészi ügyfeldolgozó csoportot hozott létre. A csoport jelenlegi feladata, figyelemmel arra, hogy az ügy vizsgálati szakaszban van, a nyomozó hatóságtól folyamatosan érkező adatok elemzése és értékelése. Ezen túl a fővárosi főügyész külön kapcsolattartó ügyészt jelölt ki, hogy biztosítsa a kapcsolatot a budapesti dél-koreai nagykövetség munkatársaival.Emlékeztettek: a nyomozási bíró június elsején egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. A bíróság emellett megállapította, hogy a hajóskapitány 15 millió forint óvadék letétele esetén Budapest területén bűnügyi felügyeletbe kerül, nyomkövető eszköz alkalmazása mellett. Az óvadék megengedése ellen az ügyészség fellebbezéssel élt - olvasható az ügyészségi közleményben.Dél-koreai adatbázis felhasználásával, nemzetközi protokoll szerint, ujjlenyomatok alapján azonosítják a dunai hajóbaleset áldozatait - közölte a helyszínen dolgozó áldozatazonosító (DVI) csoport dél-koreai vezetője csütörtökön sajtótájékoztatón, Budapesten.Kim Bjung Ho, aki egyben a Interpol dél-koreai irodájának vezetője, emlékeztetett arra: Dél-Koreában nagykorúvá válásakor minden állampolgár minden ujjáról lenyomatmintát rögzítenek.Ennek alapján eddig valamennyi, a mentés és a kutatás során megtalált áldozatnak sikerült meghatározni a személyazonosságát - tette hozzá a szakértő.Elmondta: amennyiben fénykép alapján kizárt egy holttest azonosítása, ujjlenyomat, DNS-mintázat, illetve fogazat alapján identifikálható.Hangsúlyozta, hogy egy különleges eljárás, az ujjbegyek feltöltése akár három hónapig is lehetővé teszi a holttestek azonosítását. Amennyiben ez nem alkalmazható, vagy nem sikeres, akkor használják a DNS-vizsgálatot. Vagyis a baleset gyermek áldozatát is így azonosítják majd - mondta a csoport vezetője.Kreitz Zsuzsanna, a Készenléti Rendőrség bűnügyi technikai főosztályának vezetője elmondta: azért kell a koreai DVI-szakembereket bevonni az eljárásba, mert az eredményes munkához szükség van az ottani adatbázisokra.Továbbá olyan áldozatokról is képesek azonosításra alkalmas ujjnyomot rögzíteni, akik akár több hétig is a vízben voltak - tette hozzá.Az ilyen típusú azonosítás azonban időt vesz igénybe - mondta a rendőr alezredes.Keller Éva, a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetének vezetője azt mondta, hogy ugyan az intézetben történik az azonosítás, ám annak DVI-protokoll szerinti elvégzése a rendőrség feladata. Az intézet orvos szakértői csak segítik a rendőrség munkáját.Közlése szerint a DVI-protokoll oktatása 2017-ben kezdődött meg Magyarországon, és 2018-ban vezették be.E szerint történik az Interpol valamennyi tagállamában a szerencsétlenségek áldozatainak azonosítása - mondta Keller Éva.Tíz-tizenöt percet tudnak a búvárok víz alatt tölteni a jelenlegi körülmények között a Dunában - közölte Márton Róbert katonai búvár az M1 aktuális csatornán csütörtökön.A szakember közölte, optimális körülmények között akár 1,5-2 órát is tud egy ipari búvár víz alatt dolgozni, de a Duna jelenlegi sodrása és látási viszonyai mellett nem lehet érdemi munkát végezni.A honvédségnél évente 30-40 búvárt képeznek ki, az alapfelkészítés után katonai, ipari jellegű kiképzést kapnak a búvárok. Ekkor megtapasztalják, milyen nulla látási viszonyok és sodrás mellett merülni, és megtanulják az ön- és társmentést is - ismertette.Hozzátette, kifejezetten holttest keresésére nem nagyon lehet felkészülni, olyankor inkább a tapasztalat számít.Az emelés során komoly terhelésnek lesz kitéve a múlt szerdán a Dunában elsüllyedt hajó, ezért akár ketté is törhet - közölte Solymos András hajómérnök csütörtökön az M1 aktuális csatornán.A szakember azt mondta, kockázatot jelent, hogy nem lehet tudni, pontosan milyen sérülések vannak a hajótesten, emelés közben ugyanis bizonyos pontokon a hajótest hajlik, ha pedig éppen ilyen helyen sérült meg, könnyen eltörhet.Egy másik probléma, hogy amikor megemelik a hajótestet, a folyó a sodrás irányába is elkezdi nyomni - tette hozzá, hangsúlyozva, emiatt komoly előkészületekre van szükség.Kitért arra is, a 65 évvel ezelőtti balatoni hajóbaleset műszaki probléma miatt történt. A "Pajtás" hajót ugyanis átalakították, a faszerkezetű árnyékoló helyére fémet építettek, a teli ablakokat ökörszem ablakokra cserélték, és kivették a hajó aljából a betont is. Ezek a változtatások a hajó súlypontját felfelé vitték, ezért amikor szűken, nagyobb tempóval kanyarodott, felborult - ismertette.