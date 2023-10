Elvágva a külvilágtól – ezzel a címmel is forgathatnának manapság filmet Győrben. Holnap kezdődik az egyes vasúti vonal felújításának legnagyobb megpróbáltatást hozó szakasza, amikor három héten át teljes lesz az eddig csak részleges vágányzár. Ez azt jelenti, hogy aki Budapestről Győrbe, vagy tovább, Sopronba, Bécsbe akar eljutni, annak utazása során mindenképpen át kell szállni pótlóbuszra. A MÁV bájos szóvivője szomorú hangon már előre elnézést kért mindenkitől a kellemetlenségekért, hozzátéve, hogy az utazók úgy készüljenek, a menetidő drámaian fog megnövekedni a következő hetekben, jókora ráhagyással tervezzék meg tehát útjukat.

Mondanám, hogy most fáj igazán az, hogy jó tíz éve a párhuzamosság elkerülése miatt megszüntették a buszokat Budapest és Győr között, de: négy keréken sem egyszerű az élet. Reggel is azt láttam, hogy az autópálya győri szakaszán a külső forgalmi sávban kilométereken keresztül álltak a kamionok. A nagy forgalom miatt ugye most már évek óta szinte csak az egyik sáv használható az autósoknak a főváros és nagyjából Mosonmagyaróvár között.

A sztráda bővítése régóta lebegtetett álom, de az sem megoldás, hogy a végtelenségig szélesítjük útjainkat. Szerte a nagyvilágban a kétszer tíz sávos autópályákon is hatalmas a dugó, hiszen a drága pénzen felturbózott utakkal csak azt lehet elérni, gyorsabban jutunk el a legszűkebb keresztmetszetig, ahol úgyis összetorlódnak a járművek. A kiút ezúttal is a közösségi közlekedés lenne, ennek részeként pedig egy jó minőségű vasúthálózat, a mindenhová eljutó, gyors vonatok. Recseg-ropog a magyar vasút, ugyanakkor ez tényleg az a helyzet, amelyből csak előre szabad menekülni: befektetni, fejleszteni, bővíteni, hogy minél többen válasszák a vonatozást az autózás helyett.