Adni öröm. Olyanoknak adni, akik valóban rászorulnak, elismerésre méltó. Olyanoknak adni, akik tehetségesek, de tehetségük kibontakozását önerőből nem tudnák megoldani, nagy öröm, igazán elismerésre méltó és valódi elhivatottság. A győri Kantharosz Gála alapítóira, szervezőire mindez tizenkétszeresen igaz, ők ugyanis pont 12 éve teszik mindezt. Tegyük hozzá, nemcsak rájuk, hanem mindenkire, aki ezt a kezdeményezést támogatja, igaz a fenti állítás. Nagy megtiszteltetés, hogy a vármegye napilapja, a Kisalföld immár nemcsak médiatámogatóként, hanem mostantól valódi támogatóként csatlakozhatott hozzájuk. A köszönet természetesen nem nekünk jár ezért, hanem olvasóinknak, hiszen alapítványunk, a Jóakarat hídja segítségével nyújtunk támogatást két rászoruló fiatalnak, a Jóakarat hídján pedig olvasóink adománya jut el hozzájuk. A gálán amúgy idén is rekordot döntöttek az adományozók, összesen több mint 25 millió forint gyűlt össze. Különösen nagy siker volt a borárverés, ahol az ország legismertebb borászai igazán különleges tételeket ajánlottak fel a licitre, ennek megfelelően komoly összegekért találtak gazdára a nedűk. Persze, tegyük gyorsan hozzá, hogy egy kis utánjárással ezek, vagy nagyon hasonló borok fellelhetők az interneten, vagy akár a borászatok pincéiben, és nagy eséllyel jóval kedvezőbb áron, mint amennyit a gálán kifizettek értük. De ismerve a licitálókat, bízvást kijelenthetjük, most nem ez volt a cél. És azt is tegyük hozzá: minden korty bor, még a legfinomabb is jobban ízlik, ha közben tudjuk, a mi kis örömünk másnak ezerszer nagyobb.